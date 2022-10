¿Cómo lavar la ropa para que no destiña? Aplica este efectivo truco con sal. Foto: hogarmania.com

Usa la sal para lavar la ropa para que no destiña puede sonar a una idea loca y sin fundamentos, pero, quienes han probado este truco casero, están convencidos de su efectividad, pero, ¿cómo tienes que aplicarlo para que resulte bien?

En La Verdad Noticias te contamos que mantener las prendas cómo nuevas no es una tarea fácil, pues con las lavadas y los químicos que se usan para quitarles la suciedad se van destiñendo poco a poco, por suerte, hay remedios caseros que puedes aplicar para evitarlo, ¡aquí te daremos uno muy famoso!

Hace poco te contamos cuántas veces se pueden usar los jeans sin lavar para evitar que se destiñan, pero ahora, vamos a decirte cómo evitar que esto pase con tu ropa de color.

Así puedes lavar la ropa para que no destiña: usa sal

Sal. Foto: salroche.com

La sal posee un cloruro que hace que los tejidos se impregnen de mejor formar a los tejidos de las prendas, se recomienda que se use en ropa de color que no esté sucia o muy sucia, ya que, si tiene manchas, el magnesio que posee este ingrediente de cocina no permitirá que el detergente elimine la suciedad adecuadamente.

Eso sí, ante de que apliques este truco casero, tienes que saber que no se recomienda dejar la ropa remojando con sal por más de una hora, porque eso podría hacer que sus tejidos se dañen.

¿Cómo fijar el color en la ropa negra con sal?

El truco casero que a continuación te compartimos, no solo funciona con ropa negra, también con la de otros colores, así que, aplícalo con libremente en las prendas que no quieres que destiñan:

Evita que las prendas pierdan su color

Aplica al ciclo de lavado habitual media taza de sal, esto permitirá que al salir las prendas tengan un color vívido.

Usa sal en textiles no lavables

En un contenedor mezcla suficiente agua para remojar la prenda en cuestión con varias tazas de sal, luego, revuelve todo muy bien y coloca la ropa, deja que repose hasta una hora, luego sácala y verás cómo el agua quedará totalmente sucia, mientras que los atuendos estarán limpios y con un color perfecto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de vanidades.com