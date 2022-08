¿Cómo lavar la ropa de paca? No basta con agua y jabón. Foto: local.mx

La ropa de paca se ha convertido en la mejor opción para adquirir prendas nuevas de buena calidad al precio más bajo, pero claro, no todo es de color rosa en este paraíso de lo barato, ya que no sabes cómo fue manipulada y con qué ha tenido contacto, por eso, es necesario que antes de usarla la laves perfectamente, pero, no basta hacerlo con agua y jabón, ¡aquí te damos un remedio casero que debes aplicar previamente!

En La Verdad Noticias te revelamos que este tipo de prendas muchas veces puede venir con algún tipo de plaga o incluso, con alguna enfermedad de la piel, por eso, no debes escatimar en su proceso de limpieza.

Hace poco te contamos que usar prendas 100% ALGODÓN protege al planeta, pero ahora, vamos a decirte cómo tienes que hacer el lavado de las de paca.

Remedio casero para desinfectar la ropa de paca

Remojo de prendas. Foto: TikTok @ punkies_mx

Materiales

½ taza de agua

1 cucharada de bicarbonato

½ taza de vinagre blanco

1 recipiente grande o cubeta

Instrucciones

Haz una mezcla de una parte de agua por otra de vinagre y añádele por ambas una cucharada de bicarbonato. Básate en esta instrucción si necesitas más cantidad de esta mezcla.

Ahora, pon a remojar las prendas en una cubeta junto con la mezcla anterior, deja que actúe por una hora, luego sácalas y prosigue al lavado habitual con jabón y agua.

¿Cómo eliminar las bacterias de la ropa interior?

Tienes que colocarla a temperaturas que sobrepasen los 60°C, aunque, si es blanca o tienes cloro para ropa de color, puedes desinfectarla remojándola media hora en una mezcla de agua con este líquido, siguiendo siempre las recomendaciones del producto. Procura que estas prendas se sequen con la luz directa del sol y al aire libre.

Con información de Tiktok @punkies_mx