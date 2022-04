¿Cómo las “tortillas piratas” pueden afectar nuestra salud?

Debido al alza de precios en los insumos para la producción de tortilla algunos vendedores han empezado a reducir costos, llegando incluso a fabricar “tortillas piratas”, las cuales pueden afectar directamente nuestra salud.

De acuerdo con la presidenta de la Red de Maíz, Blanca Mejía, algunos tortilleros hicieron a un lado el comercio formal para así poder abaratar costos, reduciendo la calidad de sus productos, echándoles por ejemplo más cal o reciclando tortillas viejas.

Pero eso no es todo, pues algunos comerciantes han recurrido al uso de productos de procedencia ilícita, como el gas y la maquinaria.

“Los clientes están comprando tortilla ‘pirata’; es esta tortilla que no se sabe en dónde se produce, por negocios que para abaratar costos ya no pagan seguridad social, no cuentan con capacitación en la normatividad de salud”, indicó Mejía.

Así mismo, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Rubén Montalvo Morales, las tortillerías clandestinas están en auge, lo que es peligroso debido a que se desconoce la higiene con la que elaboran los alimentos.

En ocasiones no es fácil identificar estas tortillas, pero por lo general se ofrecen a un precio mejor a los 20 pesos. Recordemos que un tiempo se rumoró que la tortilla llegaría a 60 pesos el kilo, pero esto fue desmentido.

¿Cómo pueden afectar estas tortillas a mi salud?

La mala calidad de las tortillas podían poner en riego nuestra salud

Una de las principales preocupaciones de estas tortillas es que se desconoce las condiciones de higiene y salubridad con las que se preparan. En México, la norma NOM-251-SSA1-2009, indica las condiciones de higiene necesarias para la elaboración de alimentos.

Para la elaboración de tortillas dicha norma establece que el grano que se usa debe estar libre de moho, infestaciones de insectos y que tenga el color característico para poder usarlo. Si se consumen estas tortillas de baja calidad se corre el riesgo de:

Contraer enfermedades gastrointestinales

Poca o nula obtención de los nutrientes que suelen contener las tortillas

Consumir sustancias no controladas, de harinas distintas a las de maíz o con exceso de cal.

¿Cómo identificar las tortillas piratas?

Autoridades han alertado sobre tortillerías “clandestinas”

Indentificar las tortillas piratas puede ser complicado, pero lo primero que debes checar es el color de la tortilla, que debe ser amarillo. Si es blanco significa que usaron mucha cal y es probable que hayan usado productos de menor calidad para abaratar los costos.

