¿Cómo instalar correctamente la silla de bebé para el auto?

Es todo un tema, lo sabemos. No sólo se trata de comprar un Sistema de Retención Infantil (SRI), y ponerlo en el auto, es necesario conocer las especificaciones y algunos consejos generales para transportar a tu hijo de manera segura.

En un accidente vial, un niño que no va sentado en un SRI o que no está instalado correctamente, puede salir disparado a 300 kilómetros por hora. Sí, es alarmante pensar que eso puede pasar.

Como primera medida es indispensable leer el instructivo de la silla. Muchos de los padres deciden que instalar un SRI es tan fácil, que no es necesario leerlo. Sin embargo, queremos decirte que es el principal error. Cada marca tiene sus diferencias, además de que hay ciertas especificaciones que debes cuidar.

Una conocida compró uno de los autoasientos más populares, pero no sabía que el sistema Latch de esa silla sólo podía usarse hasta los 18 kilos y su hijo ya los rebasaba. Este tipo de detalles son por los que primero debes leer el instructivo.

¿Latch? Si aún no estás familiarizada, te contamos: las sillas de auto se pueden instalar con latch o Isofix, un sistema de anclaje propio del autoasiento que se conecta al vehículo, o con cinturón de seguridad.

De igual manera, el Top Tether es un tercer punto de anclaje que consiste en un gancho que se encuentra en la parte superior del autoasiento que se conecta al respaldo, piso o techo de la parte posterior del vehículo. Este anclaje se usa cuando el asiento se instala viendo hacia el frente y contribuye a disminuir el movimiento de la cabeza en el caso de un impacto.

¿Por dónde empiezo?

Aunque el lugar más seguro para instalar un autoasiento es atrás en la parte central (por estar más alejado del exterior), esto no es posible en todos los casos. Teniendo esto en cuenta, el mejor lugar para colocarla es donde se pueda instalar bien sin comprometer la seguridad de los demás pasajeros. Nunca pongas un autasiento en el lugar del copiloto, la bolsa de aire frontal es muy peligrosa para los más pequeños.

¿A favor o a contramarcha?

Muy importante, haz caso a la edad, al peso y estatura de tu hijo, y no sólo si crees que el niño está incómodo o que ya no cabe. Lo ideal es que hasta los 4 años viajen a contramarcha, pero esto puede variar dependiendo de sus características físicas y del autoasiento que tengas. Y si no es posible lograr esto, mínimo hasta los dos años debe ir de esa manera. En caso de un impacto, el movimiento de su columna será menor si viaja a contramarcha.

¿Con cinturón de seguridad o sistema de anclaje?

Si deseas instalarlo con latch es muy importante que verifiques el peso de tu hijo y el límite que indica el autoasiento. Una vez que lo supere puedes instalarlo con cinturón de seguridad. Una vez que decidiste utilizar uno u otro nunca los dos al mismo tiempo- entonces verifica las etiquetas que están en los mismos autoasientos para garantizar que estás utilizando la ruta correcta del cinturón o colocando los ganchos de anclaje en la posición adecuada.

La prueba de la pulgada.

Una vez que la hayas instalado, toma la silla por la parte inferior pegada al respaldo del vehículo e intenta moverla. Si no se mueve más de una pulgada (2.5 centímetros) hacia los lados o al frente y hacia atrás, está bien puesta.

La prueba del pellizco.

Al sentar a tu bebé, el arnés debe ir lo suficientemente ajustado al cuerpo del pequeño. Para saber que están bien colocados los tirantes, trata de pellizcarlos, si lo logras, hay que ajustar aún más. El clip, que no todas las sillas lo traen, debe ir a la altura de las axilas y los colchoncitos en los hombros de tu hijo.

Los NOS a la hora de instalar la silla de bebé para el auto

NO debes instalar una silla viendo hacia el frente si tu hijo tiene menos de 2 años.

NO debes instalar la silla en el asiento del copiloto, sólo van en los asientos traseros.

NO instales una silla a contramarcha con el asiento del pasajero de enfrente empujándola (a menos que tu autoasiento lo permita)

NO lo coloques viendo hacia atrás enfrente de una bolsa de aire frontal.

NO debes utilizar el cinturón de seguridad y Latch o Isofix al mismo tiempo, a menos que tu silla lo indique.

NO quites o cambies sus fundas originales porque son retardantes al fuego.

NO les pongas cobijas entre los arneses y el cuerpo del bebé, van arriba de ellos.

NO pongas a tu hijo una chamarra gruesa en la silla.

NO pongas cintas para detener su cabeza, pueden ser peligrosas.

NO te preocupes por sus piernitas cuando viaje a contramarcha, aun cuando las traiga dobladas, cruzadas o de chinito, no estará incómodo.

Los autores son Alma Cruz, directora de Munli y vocera de la campaña Conducta Vial Quálitas y Pancho Name, piloto profesional de rallies y vocero de la campaña Conducta Vial Quálitas.