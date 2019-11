Cómo iniciar un estilo de vida minimalista. (Foto cortesía Decoración)

Si es así no te preocupes porque aquí te diremos cómo llevar un ritmo más minimalista que te permita vivir de una manera más sencilla.

Cabe mencionar que el término minimalismo puede tener diferentes interpretaciones dependiendo a quién se lo preguntes y en qué contexto, pero en si la esencia de este, es quitar lo que nos robe tiempo, espacio o aquello que nos distraiga para darle prioridad a cosas que sean más importantes.

Tips para iniciar un estilo minimalista

Hay quienes piensan que se necesita de mucho para vivir feliz y no es así, no para el creador de Becoming Minimalist, quien en su web alienta a los lectores a que inicien este modo de vida en donde prevalezca el orden y la simplicidad, con las bases en la separación de todo lo que no vaya con estos valores.

Así que pon mucha atención puesto que estas pautas te serán de gran ayuda para que inicies en este estilo de vida minimalista, que probablemente dar el primer paso te sea complicado, sin embargo descuida, después todo fluirá y comenzarás a crear tu propia forma de comprenderlo.

Cómo iniciar un estilo de vida minimalista. (Foto cortesía Toolman)

Plasma las razones por escrito

De acuerdo con el portal Marie Claire Realiza una lista con el por qué quieres ser más minimalista, escribe todo lo que te moleste o preocupe y con ello te darás cuenta de lo que necesitas dejar atrás, de esta forma te darás cuenta con más claridad de tus prioridades.

Elimina un objeto cada día

Aunque parezca mentira pero en nuestro día a día tenemos más cosas de las que somos conscientes, algunas de ellas son innecesarias, así que aprovecha los 365 días del año para eliminar un objeto por día que ya no uses y que tampoco te servirán para este nuevo estilo.

Adiós a los dobles

Seguramente tienes un objeto que se repite dos veces o más, si es así, utiliza una caja y guarda esa taza que ya tienes en otro color o el mantel.

Zona libre de desorden

Bien dicen que es poco a poc, así que inicia con una zona antes de que continues con el resto de tu casa; no es necesario una habitación, con que asignes un pequeño espacio.

Viaja más ligero

Esta será una prueba para poner tu estilo de minimalismo, puesto que a veces en el viaje nos llenamos de “por si acaso” y al final no lo utilizamos.

Viste con menos

Después del anterior paso, ahora el siguiente paso es tu closet; aquí te pueden ayudar los pasos del Project 333, el cual consiste en vestir con 33 prendas en el transcurso de 3 meses.

Come platos sencillos

A veces nos quebramos la cabeza al pensar qué vamos a comer, cómo lo vamos a cocinar y qué se nos antoja, así que libérate de esto y una opción puede ser que intentes desayunar y comer lo mismo en una semana, y tener dos o tres opciones de cena para que vayas cambiando.

