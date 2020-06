Cómo identificar bebidas adulteradas ¡De gran ayuda! (Foto cortesía El Heraldo de Chihuahua)

Seguramente cuando te estabas yendo a una fiesta, tu familiar, pareja, amigo o conocido te dijo que prestaras atención a las bebidas que te sirvieran, como revisar que la destapen o preparen al momento, esto para que no “le pusieran algo” o que no estuvieran adulteradas, y no por nada pero esto es muy importante, por ello aquí te diremos cómo identificar.

Identificar bebidas adulteradas

Así es, probablemente en algún momento te dijeron que tuvieras cuidado de las bebidas adulteradas, sin embargo y ante la advertencia no tuviste las herramientas necesarias para identificar si estaban así, pero calma, los siguientes tips pueden ser de gran ayuda para lograr este punto que es muy importante; así que comencemos.

Un punto muy importante de todo esto y que es uno de los aspectos que más se abarcan en el tema de las bebidas adulteradas, es revisar las botellas a detalle, esto conlleva revisar la tapa que esté muy bien cerrada, que cuenten con el sello de calidad gubernamental y que por ende esté muy bien colocado, agita y observa que no tenga residuos.

Seguido de esto, y aunque pueda parecer una ardua tarea, checa que cuente con el Marbete, la cual es una banda metalizada con el holograma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que esté completo y que no tenga tachaduras.

Cómo identificar bebidas adulteradas ¡De gran ayuda! (Foto cortesía @COFEPRIS)

Síntomas tras las bebidas adulteradas

Ahora bien, en el tema de los síntomas tras haber ingerido bebidas adulteradas, es importante que tu tengas el conocimiento sobre cómo te desenvuelves y sientes cuando tomas alcohol, esto para que identifiques más fácil si estás presentando síntomas que no normalmente no tienes: Estos son los siguientes:

Calor extremo como si te estuvieras quemando por dentro.

Dolor de cabeza muy fuerte.

Tras 30 o 60 minutos la visión se hace borrosa y se debe ir al médico de forma inmediata para descartar intoxicación.