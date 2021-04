Cómo hacer una prueba de embarazo, tipos y cuándo se recomienda hacerla

¿Se te ha retrasado la regla o tienes algún síntoma de embarazo? Si es así, quizás te estés planteando el hecho de hacerte alguna prueba de embarazo. Descubre qué tipos hay, cómo funcionan y qué tan precisos son. Si tienes dudas acerca de la posibilidad de quedar embarazada, La Verdad Noticias aclara tus preguntas a continuación.

Si mantuviste relaciones sexuales en tu periodo de ovulación, es probable que haya ocurrido la fecundación y hayas quedado embarazada. La mayoría de las prueba de embarazo dan un resultado positivo cuando falta el periodo menstrual. Otros síntomas iniciales de embarazo incluyen cansancio, hinchazón, ganas más frecuentes de orinar, cambios en el estado de ánimo, náuseas, e inflamación y sensibilidad en los senos.

Prueba de embarazo de sangre

Prueba de embarazo de sangre. Foto: Asistencia médica

Este tipo de prueba de embarazo solo puede hacerla un médico. El resultado de un análisis de sangre no es inmediato, al contrario que el de orina, sino que puede tardar varias horas e incluso más de un día. Es más sensible y puede detectar el embarazo con más antelación, entre 9 y 12 días después de la concepción.

Todas las pruebas de embarazo buscan detectar una hormona especial en la orina o en la sangre que solo está presente cuando una mujer está embarazada. Se llama gonadotropina coriónica humana, o HCG. Esta hormona se acumula rápidamente en el cuerpo a medida que pasan los días de embarazo.

Existen dos tipos de análisis de sangre para detectar el embarazo: un análisis de sangre cuantitativo, o beta-hCG, que mide la cantidad exacta de HCG en la sangre, o un análisis de sangre cualitativo, que indica si la hormona está presente o no. Los precios de este tipo de prueba son arriba de $200.

Prueba de embarazo de orina

Prueba de embarazo de orina. Foto:Farmacia Castillo

Las pruebas de embarazo de orina son económicas, privadas y fáciles de usar. Su función es detectar la cantidad de hCG en la orina de la mujer. El nivel de hCG es diferente en las mujeres, por lo tanto, algunas mujeres tendrán resultados precisos el mismo día de su período menstrual faltante, mientras que otras necesitarán más tiempo.

Para usarlo primero es importante verificar la fecha de vencimiento y seguir las indicaciones. Muchas se hacen sosteniendo una tira de prueba en el chorro de orina. En otras, debes recoger orina en un recipiente e introducir la prueba en él. Luego, debes esperar unos minutos para obtener los resultados. Las investigaciones sugieren que esperar 10 minutos dará un resultado más preciso. Además, hacer la prueba con la primera orina de la mañana puede aumentar la precisión.

Deberás buscar un cambio de color o una línea. Un cambio, ya sea notable o ligero, indica que el resultado es positivo. Las nuevas pruebas digitales muestran las palabras "pregnant" (embarazada) o "not pregnant" (no embarazada).

Una de las marcas más reconocidas de prueba de embarazo es Clearblue Digital, es la primera y única prueba con una precisión equiparable a la de una ecografía en la datación del embarazo, su costo es de $167, aproximadamente, mientras que su prueba básica tiene un precio de $84.

Otra prueba de embarazo común es de la marca Prudence, caracterizada por ser ultra sensible capaz de detectar el embarazo 2 semanas después de la relación sexual, su precio es de$70.

Prueba de embarazo casera

Cómo hacer una prueba de embarazo casera. Foto: Embarazo

Antes de que existieran los test de farmacia, las abuelas ya tenían sus propias versiones para hacer una prueba de embarazo casera. Son pruebas sencillas, con materiales que todo el mundo tiene en su casa y que no implican ningún riesgo para la mujer.

Con cloro

Esta prueba se basa en la reacción que tendrá el cloro al ph de tu orina, ya que este cambia cuando nos quedamos embarazadas. Recoge la primera orina de la mañana en un vaso de cristal y sobre ella vierte un poco de cloro (como una cuchara sopera); si el resultado es positivo la orina reaccionará y formará mucha espuma o cambiará de color.

Con sal

En un tazón limpio, pon orina, que siempre sea la primera de la mañana y agrega sal. A partir de aquí observa los cambios. Si la muestra de orina al añadir sal comienza a convertirse en una solución láctea, entonces es un indicador que puedes estar embarazada. Si no hay ningún cambio, entonces el resultado es negativo.

Con aceite

Debes recoger tu primera orina en un vaso de cristal, y dejarla enfriar. Añade con un gotero, dos gotas de aceite pero separadas la una de la otra. Si las gotas se unen es que estás embarazada.

¿A los cuántos días se puede hacer una prueba de embarazo?

Una prueba de embarazo puede realizarse entre 10 y 14 días después de tener relaciones sexuales. Foto: Quirón salud

Hacerse el test de embarazo demasiado pronto, puede dar lugar a un resultado falso negativo y hacerte creer que no estás embarazada. Según los expertos, puedes hacerte el test de embarazo de 10 a 14 días después de tener relaciones sexuales ya que, durante este tiempo, los niveles de hCG en el cuerpo ya son lo suficientemente altos como para ser detectados.

Aunque hay tests que prometen un resultado desde la primera semana después de la concepción, lo más fiable es realizarlo con al menos un día de retraso de la menstruación.

Cómo saber si estas embarazada sin prueba de embarazo

Con los síntomas podrás saber si estas embarazada sin una prueba de embarazo. Foto: Gaceta Oaxaca

La concepción se produce en el momento de la ovulación que, cuando el ciclo menstrual de la mujer es regular, ocurre 14 días después del inicio de la regla. Esto quiere decir que cuando la regla no aparece lo normal es que la mujer ya lleve dos semanas embarazada. Si no te has hecho alguna prueba, de seguro te preguntarás ¿Cómo saber si estás embarazada? presta atención a los siguientes síntomas:

Aumento del pecho

Suele ocurrir desde el principio, en cuanto el óvulo se implanta en el útero, y antes de que el retraso de la menstruación despierte sospechas. En la primera semana de embarazo notarás los pechos más llenos, con más volumen, y además estarán más sensibles de lo habitual.

Cansancio y somnolencia

También desde los primeros días es muy frecuente sentir más cansancio y ganas de dormir de lo habitual. Si este síntoma se presenta aislado puede pasar desapercibido.

Ganas de orinar frecuentes

El útero se agranda y oprime la vejiga, y esto provoca que la mujer sienta la necesidad de orinar con mayor frecuencia. Este síntoma a veces aparece muy pronto, cuando no hay ningún otro signo que indique la posibilidad de embarazo.

Antojos

Existen, aunque no todas las mujeres los tengan. Lo mismo se puede decir de ciertas aversiones que experimentan algunas embarazadas antes incluso de saber que lo están.

Percepción de olores

Se agudiza el sentido del olfato, de ahí que ciertos olores también resulten más desagradables, ya que los percibes con mayor intensidad. Las mujeres que no tienen especialmente desarrollado el sentido del olfato pueden apreciar mejor este síntoma.

Náuseas

Las temidas náuseas, que no tienen porqué ser matinales, y que a veces desembocan en vómitos, suelen estar relacionadas con el aumento del nivel de la hormona del embarazo.

Cambios en el estado de ánimo

Es normal que la mujer embarazada experimente cambios de humor y una sensibilidad más acusada de lo normal. Puede que le des más importancia a ciertas cosas, que estés más susceptible, que alternes la melancolía con la euforia.

Retraso de la menstruación

Para todas aquellas que no han tenido síntomas, o los han relacionado con las típicas molestias premenstruales, la ausencia de la regla si sus ciclos son regulares puede ser el primer indicio de embarazo.