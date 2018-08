¿Cómo hacer un curriculum vitae perfecto?

Tal vez en algún momento de tu vida has enviado tu curriculum vitae para obtener ese puesto de trabajo que tanto deseas, incluso parecía hecho a la medida para ti, pero nunca te llamaron. Has pensado que tal vez el problema no seas tú, sino tu curriculum.

En la mayoría de los casos, debido a las prisas o desactualización, hay muchos errores que se cometen a la hora de hacer un curriculum vitae, mismos que de un sólo vistazo de alguien experimentado, salen a la vista y esto puede hacer que seas rechazado para ese empleo. Si no quieres que esto te vuelva a pasar, pon atención a los siguientes consejos.

1. Utiliza vocabulario estándar

Evita el uso de palabras técnicas o demasiado artificiosas y emplea diferentes sinónimos para evitar repeticiones.

2. Cuida la presentación

Tan importante es el contenido, como la forma en la que lo redactas y lo presentas.

Cuida el estilo, la tipografía que utilizas (nunca cómic sans) y revisa cada párrafo a conciencia para evitar que se te escape alguna falta de ortografía y no olvides un diseño formal (sin colores brillantes).

3.- Sintetiza la información

Escribe tu currículum en una sola página. Este es un aspecto muy importante puesto que las empresas que ofrecen puestos de trabajo reciben cientos de currículums a la semana, y les es mucho más fácil leerlos al completo si no tienen más de una página.

4. Utiliza un email profesional

La primera vez que abrimos una cuenta de correo electrónico suele ser en la adolescencia. En esos años, lo más común es utilizar cuentas de correo del estilo: [email protected] o [email protected]. Sin embargo, de cuando creaste ese correo a hoy ya han pasado varia años, así que por ningún motivo lo vayas a incluir en tu curriculum y perderás toda la credibilidad y confianza de tu entrevistador. Si no quieres deshacerte de tu “infantimail” abre una nueva cuenta de correo que contenga una combinación de tu nombre y apellidos.

5. Fotografía de calidad

No siempre es necesario incluir una fotografía en el curriculum, pero en el caso de que lo hagas, incluye una fotografía de calidad, reciente y tamaño carnet. Nunca elijas como foto para tu curriculum el recorte de una noche de fiesta.

6. Que no sea demasiado extenso

Si supera las dos hojas, revísalo, seguramente estés incluyendo información que no es relevante para ese puesto de trabajo. No incluyas experiencias pasadas muy antiguas o que no estén relacionadas con el ámbito de la empresa. Tampoco incluyas todos los cursos y seminarios a los que has asistido, selecciona sólo aquellos que sean significativos.

7. Mantén un orden

Los curriculums que resultan más interesantes y fáciles de leer son aquellos que siguen un orden cronológico, desde tu puesto actual hacia los más antiguos. De esta manera destacarán las habilidades que has adquirido más recientemente.

8. Repasa, pide opinión y corrige

Pide opinión a tus familiares y amigos y haced una ojeada rápida para saber qué información habéis retenido a primera vista. El entrevistador hará lo mismo.

9. Mantenlo siempre actualizado

Nunca se sabe cuándo puede surgir una nueva oportunidad de trabajo, así que preocúpate de tenerlo siempre actualizado y a mano.

10 pasos para hacer un currículum sin experiencia

A fin de potenciar tu inserción en el mercado laboral te presentamos 10 pasos para hacer un currículum sin experiencia.

Muchas personas al iniciarse en el mundo laboral, se sienten inseguras por su falta de experiencia. Sin embargo, un joven que no ha transitado por otra empresa también tiene sus ventajas para un selector, por ejemplo puede incorporar rápidamente los valores y cultura de la empresa sin que pesen experiencias anteriores. La clave está en cómo dispongas y expreses la información.

Pasos a seguir:

1. Para captar el interés del selector, ajusta la información a las necesidades del puesto y la empresa, para lo cual te conviene investigar esta última.

2. Escribe tu currículum en una sola página. Este es un aspecto muy importante puesto que las empresas que ofrecen puestos de trabajo reciben cientos de currículums a la semana, y les es mucho más fácil leerlos al completo si no tienen más de una página.

3. Destaca tu formación. Puesto que careces de experiencia, tu trayectoria académica debe ser el pilar de tu currículum vitae. En este sentido, resalta todas tus habilidades y capacidades, en base a las necesidades de la empresa para la que te ofreces, a fin de resaltar sobre el resto de candidatos.

4. Los aspectos formales que no pueden faltar en tu currículum sin experiencia son:

Datos personales , nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, documento de identidad, dirección e información de contacto. Es muy importante que se encuentren en un lado visible de la página, como la parte superior, y lo complementes con una fotografía de carné.

, nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, documento de identidad, dirección e información de contacto. Es muy importante que se encuentren en un lado visible de la página, como la parte superior, y lo complementes con una fotografía de carné. Objetivo , expresa breve y claramente, en qué sector quieres trabajar y aportes que puedas realizar.

, expresa breve y claramente, en qué sector quieres trabajar y aportes que puedas realizar. Intereses laborales en general , este un punto fuerte para transmitir motivación y empatía con la empresa.

, este un punto fuerte para transmitir motivación y empatía con la empresa. Formación , primero lo más relevantes y luego datos complementarios, idiomas y otros.

, primero lo más relevantes y luego datos complementarios, idiomas y otros. Experiencias en prácticas . Dependiendo de tu formación e intereses, trabajos a distancia que puedes encontrar mediante Internet, también pueden serte útiles para adquirir experiencia y referencias.

5. No mientas sobre tu formación o experiencia, podría afectar seriamente a tu credibilidad.

6. Separa por años los cursos o prácticas que realizaste. Así como especifica el centro o empresa donde realizaste la formación.

7. Prepara tu portafolio, si las características de tu caso lo permiten, incluir una dirección de Internet donde figure tu portfolio, es una oportunidad para sobresalir demostrando con hechos tu capacidad.

8. Ordenar la información en bloques bien distinguibles hará que ganes en claridad visual, ayudándote a comunicar que eres organizado. Puedes añadir la información de forma cronológica, siguiendo las pautas de un currículum funcional o ser un poco más creativo, todo en función de las necesidades de la empresa.

9. Incluye una carta de presentación, te permitirá profundizar en tus fortalezas y fundamentar mejor por qué te interesa trabajar con ellos y por qué les conviene contratarte.

10. Utiliza tus contactos para mover tu currículum, aumentará significativamente tus posibilidades de que consideren tu currículum y consigas un puesto. En este sentido, las redes sociales constituyen una de las plataformas más fuertes para hacer llegar tu currículum a las empresas.

CONSEJOS

El selector buscará evaluar tus aptitudes y cualidades. De ahí la importancia de implementar estos 10 pasos para hacer un currículum sin experiencia a fin de transmitirle que eres flexible, capaz y puedes aportar formación e ideas frescas.