Cómo hacer un buen CV profesional en plena crisis por la COVID-19

Debido a la crisis por la COVID-19, México se ha convertido en uno de los países más afectados en Latinoamérica. Esto se debe a que se ha especializado en el sector turístico y el de manufactura, dos de los sectores más dañados en todo el planeta.



Además, especialistas han advertido que las cifras de trabajo infantil aumentarán en México por el desempleo derivado de esta crisis.



Pero, no hay que quedarse solamente con estos números, sino que hay que ver de esta crisis una oportunidad y salir hacia delante. Por ello, el primer paso que se ha de realizar es realizar un buen currículum vitae profesional y saber a qué quieres postular.



Primer paso para el CV: diseñarlo

El CV es uno de los documentos más importantes si quieres buscar empleo. De hecho, es la principal forma de promoción y de poder vender todas tus habilidades y trayectoria laboral.



Pero es crucial que sepas antes de comenzar tu CV la información que quieres poner y el orden en que lo vas a hacer para presentarte de forma clara y sin ningún tipo de rodeos.



Segundo paso: escribirlo



Una vez que ya lo tienes en tu cabeza, has de saber cómo escribirlo, ya que existen diferentes formas de hacerlo. Vas a poder destacar una u otras secciones en el documento. Pero siempre va a depender del trabajo al que quieras aplicar, ya que un CV no puede ser el mismo para todos los trabajos porque has de adaptarlo previamente.



Hay páginas webs que te ayudan con modelos y plantillas de currículum para facilitarte la vida en este complejo proceso como https://www.cvmaker.com.mx/



También hay otros que te pueden ayudar como https://www.modelocurriculum.net/



¿Y en menos de 15 minutos?



Pues sí, en menos de 15 minutos puedes hacer tu CV gracias a estos programas en los que vas a poder descargar más de 30 modelos de CV para repartirlos en los estados que quieras de México.



Gracias a esto, vas a tener un 65% más de probabilidad de encontrar trabajo. ¿Has visto? Rápido y fácil.



Pero lo cierto es que debes evitar ciertos puntos a la hora de hacer tu CV, como incluir una dirección de correo electrónico poco profesional, enrollarte ya que aburres al de recursos humanos, incluir documentación que no haya sido solicitada previamente, hablar del sueldo u objetivos económicos, así como usar palabras demasiado técnicas o, incluso, pedantes.



Y es que la primera impresión es lo que siempre se queda, por desgracia o por suerte, en un proceso de selección. Tanto en el escrito como en la entrevista, evita todo lo posible dejar espacios en blanco ya que este tipo de interrupciones te dan mucha desventaja respecto a los otros competidores por el mismo puesto.



No te olvides de incluir tus hobbies o aficiones, pero que no estén relacionadas con tu trabajo. Esto puede ser un plus para ti. Eso sí, olvídate de las mentiras y mucho menos, de las medias verdades. Te pillarán y ya sí que dirás adiós al puesto que puede ser el de tus sueños.