¿Cómo hacer para que te crezcan los glúteos en una semana? 3 ejercicios ideales

Si quieres que tus glúteos luzcan perfectos en tan solo una semana, entonces hoy es tu día de suerte, aquí te diremos cuáles son los ejercicios que puedes hacer para conseguirlo, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos ejercicios siempre deben ir acompañados de una gran disciplina y de una dieta saludable y equilibrada.

Hace poco te dimos qué no debes de hacer después de tu rutina ejercicios, pero ahora te diremos exactamente qué hacer para que la ejercites y se vea perfecta en tan solo 7 días.

3 ejercicios para tener glúteos de modelo en 7 días

Sentadillas

Tres veces cada 7 días haz cuatro series de 15 sentadillas, si quieres ejercitarte aún más, entonces agrega peso, si no tienes mancuernillas hazlo con un galón de agua, ¡darás envidia!

Desplantes

Estando de pie, coloca una de tus piernas hacia el frente y dobla la rodilla, después, haz lo mismo con la contraria. Harás este movimiento 10 veces en cada pierna, procura que sea a la altura de los muslos donde se mantenga la fuerza y también en las posaderas.

Elevaciones

Estando de pie toma el respaldo de una silla, luego sube una pierna lo más atrás que puedas y manténla así por un segundo, luego bájala con cuidado, el respaldo será tu punto de apoyo. Haz este ejercicio en 30 ocasiones, tanto con la pierna izquierda como con la derecha.

¿Por qué no me crecen los glúteos?

Si estás haciendo ejercicio para incrementar las posaderas y no ves resultados concretos, debes saber que tal vez no estás descansando lo suficiente y esto es algo clave, pues el músculo no crece si no descansa, por ello, tienes que darte un descanso de máximo 72 horas entre rutina y rutina para incrementar esta zona del cuerpo.

