Cómo hacer helado casero sin necesidad de una máquina ¡Delicioso!

Receta helado casero: En esta cuarentena que se ha puesto en marcha como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, muchas empresas y por ende negocios están cerrando de manera temporal, al igual que millones de personas se encuentran en sus casas sin poder acudir a los diversos centros que estaban acostumbrados para refrescarse o entretenerse.

Cómo hacer helados caseros

Tras lo anterior seguramente se te ha antojado un helado ante este calorcito tan particular que trae su paso una de las mejores estaciones del año, la primavera, sin embargo no has podido saborearlo tras el confinamiento, pero calma, hay una gran solución y esta es que tú los hagas; por ello aquí te diremos cómo hacerlos, así que comencemos.

Lo mejor de todo es que es una gran opción para que te entretengas y por ende los integrantes de la familia también lo hagan en este confinamiento que puede ser muy aburrido si no llevan a cabo diversas actividades que nos mantengan ocupados y por ende entretenidos.

Hacer helado casero sin máquina

Ahora bien para poder hacer este helado, y un punto muy importante, que seguramente es una gran noticia, es que para esta receta no necesitas de una máquina pero si de 6 deliciosos ingredientes que serán tus grandes aliados para elaboración de este helado casero:

1 pizca de sal

8 claras de huevo

1 cuchara de extracto de vainilla

1 taza de azúcar

2 tazas de crema de leche

2 tazas de leche evaporada

Ya que tengas los ingredientes, bate (batidor de alambre o batidora eléctrica) por unos segundos las claras con el azúcar, y posteriormente agrega la sal y la vainilla; información Placer al Plato.

Sigue batiendo hasta que tengas una mezcla de color amarillo pastel e incorpora la crema de leche (nata) y la leche evaporada; bate por unos minutos hasta que la preparación del helado se espese.

Ahora bien, ya que tengas esta mezcla coloca en un recipiente de plástico y ponla en el congelador; cada 45 minutos revuelve la preparación para que se congele de manera lenta y quede más suave y cremoso.

Posiblemente lo deberás hacer unas 5 veces para que esté al punto a la hora de consumirlo; si lo quieres más consistente y parecido a los de la heladería, congélalo toda la noche.

Finalmente y tras haber transcurrido el tiempo de reposa, sirve en vasos y disfruta de este exquisito helado casero.