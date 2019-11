Cómo hacer feliz a un hombre mayor en la cama. (Foto cortesía El Confidencial)

Bien dicen los años nos van generando experiencia y una forma distinta de ver las cosas, puesto que no es lo mismo cómo ve y quiere el sexo un joven a una persona mayor que ya tiene un largo recorrido en el tema de la intimidad a alguien que apenas está conociendo.

Es por ello que aquí te daremos unos tips para volver loco a un hombre mayor en la cama y que ambos disfruten al máximo.

INICIATIVA

A los hombres que ya tienen una cierta edad les encanta disfrutar el momento, amarán que tengas iniciativa pero que también los dejes llevar las riendas.

MADUREZ

Simplemente aman que la mujer que está a su lado sean maduras siempre y cuando no exageren no quieran comportarse superiores, simplemente que les transmitas sinceridad, ganas de superación y confianza.

ORIGINALIDAD

Con esto vuelves loco a un hombre mayor, que muestres ser tu misma y que no le falta nada a tu lado; no te vistas exagerado.

HACERLOS SENTIR QUE TE SATISFACEN

Disfruta que le externes tu felicidad por estar con él, que te satisface; no les recuerdes su edad, que mejor ese número sea en la cama.

NO TE MUESTRES INTERESADA

Aunque particularmente a esa edad tiene la solvencia económica para ofrecer lujos, a los hombres mayores no les gusta que una mujer sea interesada; esto podría afectar en el acto sexual.

BUENA CONVERSACIÓN

Los conquistas con una buena conversación, incluso en la cama, aman y disfrutan los juegos previos en la cama, sorprendelos con una exquisita cena y algunos detallitos.

De acuerdo con el portal En Pareja, no importa qué tipo de relación tengas con un hombre mayor, siempre recuerda no portarte infantil, no los hostigues ni les llames a cada rato, no hay nada más efectivo que darles su espacio donde exista el respeto y la comunicación.

