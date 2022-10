¿Cómo hacer el pollo poblano de Doña Ángela? Esta receta te sorprenderá

¿Como hacer el pollo poblano de Doña Ángela? Esta receta te sorprenderá. Foto: noticieros.televisa.com

Cuando ha comenzado una nueva semana y estamos por ir a hacer la compras, repasamos una y otra vez todo lo que ya hemos comido semanas atrás y no se nos ocurre nada nuevo, así que en esta ocasión te compartimos la receta de pollo poblano de Doña Ángela, seguro que no has probado nada parecido, ¡sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que para preparar cualquier platillo que lleve carne, es muy importante que la revises al comprarla, ya que podría haber estado demasiado tiempo refrigerada, verifica que no tenga tonalidades verdosas o se sienta un poco babosa al tacto, en caso de tener un aroma poco común, regrésela de inmediato.

Anteriormente, te compartimos 3 formas de marinar pechugas, pero ahora te decimos que el pollo es una de las carnes que contiene salmonela de forma natural, evita lavarla a chorro de agua porque esparcirás los microorganismos hacia otros alimentos cercanos y trata de consumir la carne de libre pastoreo u orgánica.

Receta de pollo poblano de Doña Ángela

Platillo acompañado de arroz. Foto: easyrecetas.com

Esta preparación es muy sencilla, no te agobies con la estética del platillo o lo complejo que pueda parecer, en realidad solo debes tener todos los ingredientes y utensilios a la mano para poder seguir el procedimiento sin contratiempos.

Pollo en piezas previamente cocido

6 piezas chiles poblanos

1 manojo de cilantro

2 piezas de chile jalapeño

3 piezas de chile serrano

4 dientes de ajo

1/2 pieza de cebolla

1/2 litro de crema ácida

El caldo de la cocción de la carne

Preparación

Asa los chiles directo al fuego y mételos en una bolsa de plástico para que se suden, luego límpialos retirando las venas y la piel quemada. En un comal o con ayuda de una parrilla, asa la cebolla y los ajos. Calienta una olla con un poco de aceite y pon a dorar las piezas de pollo Licua los chiles, cebolla, ajo, cilantro con el caldo hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte sobre el pollo la mezcla y deja hervir. Añade la crema y sazona.



¿Dónde vive doña Ángela de mi rancho a tu cocina?

Actualmente, vive en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán y subió su primer video en 2019, su canal está dedicado a promover la recetas tradicionales de su región y en ocasiones muestra los cultivos que tiene en su rancho, además que de aún usa molcajete y metate para preparar ciertas comidas.

Con información de gastrolabweb.com