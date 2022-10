¿Cómo hacer ceviche casero de coliflor? Esta increíble receta te fascinará. Foto: kiwilimon.com

Ya sea porque eres vegetariana o simplemente el sabor de pescado no es muy de tu agrado, no tienes por qué perder la cabeza, ya que puedes preparar para todos esta receta de ceviche casero de coliflor, solo tendrás que sustituir los vegetales por mariscos para no dejar fuera a nadie, ¡no te la pierdas!

En La Verdad Noticias queremos decirte que puedes encontrar una infinidad de versiones de este plato tradicional, puesto que son solo algunos ingredientes los que cambian el sabor de todo el plato, en el caso de la versión peruana, se utiliza la “canchita” que no es más que maíz frito que se le agrega para tener un elemento crocante.

Anteriormente, te contamos sobre dónde se originó esta preparación, pero ahora te decimos que aunque pueda parecer muy complicada de realizar, la verdad es que no requieres demasiado tiempo en su elaboración, ya que en la versión clásica, lo más tardado es la cocción de los mariscos.

Receta de ceviche casero de coliflor

Ramilletes de coliflor. Foto: hoyverdurascongeladas.com

Esta versión del platillo es rica en fibra, además de que este vegetal también ofrece un alto contenido en antioxidantes que ayudan a proteger al cuerpo de radicales libres, retrasando los signos de envejecimiento.

Ingredientes

1 pieza de coliflor

1 Pepino en cubos

½ manojo de cilantro picado

½ pieza de cebolla morada finamente picada

Jitomate en cubos, al gusto

Chile Serrano finamente picado

Jugo de 5 limones

Agua

Sal

Preparación

Cocinaremos los ramilletes de coliflor durante 3 minutos en agua hirviendo. Luego escurre las piezas y cúbrelas de agua fría. Mezcla el resto de los ingredientes y sazona. Añade la coliflor y deja reposar unos 10 minutos en el refrigerador. Acompaña con tostadas horneadas o galletas libres de gluten.

¿Qué beneficios tiene comer ceviche?

La receta clásica contiene una variedad de pescados que son fuente saludable de proteínas, omega-3, omega 6, yodo, zinc, potasio, fósforo, selenio y vitaminas A, D, E y K, además una porción regular proporciona entre 400 a 500 kilocalorías y carbohidratos de fácil digestión.

Con información de gastrolabweb.com