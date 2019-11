Cómo hablar de la falta de intimidad con tu pareja. (Foto cortesía Telemundo)

A veces el tema de la intimidad sigue siendo un tabú, mismo que muchas de las veces frena la comunicación sexual con nuestra pareja e impide que vaya mejor lo que ya han construido, si, hablar de esto con la persona que compartes muchas cosas mejora su relación.

Cómo hablar de la falta de intimidad

De acuerdo con el portal En Pareja, uno de los reclamos en el matrimonio es que las relaciones íntimas ya no son como antes, es por ello que si ambos exponen lo que quieren hacer y desean en cuanto a su sexualidad, hará que mejoren las cosas.

Es por ello que aquí te daremos una serie de tips para que puedas hablar de esto con la persona que amas.

BUSCA EL LUGAR OPORTUNO

Para de este tema ambos deben esta en un espacio cómodo, no van a tocar esto en un parque, es mejor que lo hagan en su cuarto o cuando sólo estén ustedes dos.

AMBOS DEBEN ESTAR RELAJADOS

Si alguno de los dos lleva prisa es mejor que no hablen de lo que desean en la cama, así que mejor espera a que ambos estén tranquilos.

NO HABLES REPROCHANDO

Bien dice que en la forma de pedir está el dar, así que cuando le expongas tu sentir, no lo hagas de mala forma o le digas que no te sientes satisfecha puesto que no se trata de hacer sentir mal o recriminar, el punto es para que mejoren.

CONSIDERA LO QUE A TU PAREJA NO LE GUSTA

Lo que tu puedes disfrutar a lo mejor a tu pareja le disgusta, así que no sometas a la otra persona a lo tu quieres y digas, debe existir un acuerdo que a los dos les convenga.

NO TE PONGAS DE NERVIOS

Posiblemente aún te da miedo hablar de estema, sin embargo necesitas relajarte y muestra esa seguridad que también amerita el tema, insinúale lo que quieres lograr, coquetea con tu pareja y haz de ese momento algo agradable.

DEBEN SER DE MENTE ABIERTA

Aunque en el tema de la intimidad hay cosas que pueden parecer subidas de tono, debes ser accesible a nuevas experiencias con tu pareja, pero si no estás de acuerdo nadie te puede obligar.

