¿Cómo funciona la pastilla de encendido de un Vocho?

¿Cómo funciona la pastilla de encendido de un Vocho? Esta pastilla es la que permite el paso de la corriente hacia la bobina y el motor de arranque o marcha. El interruptor de encendido es uno de los componentes electrónicos más importantes que se encuentran comúnmente en muchos automóviles.

Cuando en una película vemos que arrancan los cables de debajo del volante y comienzan a juntarlos para que arranque, es precisamente esta pieza la que están manipulando.

Tú haces lo mismo solo que con la llave y de forma honesta; lo que haces al girar la llave es juntar los contactos internos de la pastilla y permitir que la electricidad fluya por el vehículo Volkswagen, un switch si lo quieres llamar así.

Fallas en la pastilla de encendido de un Vocho

Uno de los primeros síntomas de una pastilla de encendido defectuosa es un motor del Vocho que se para. Una pastilla de encendido vieja o defectuosa puede cortar la señal de forma intermitente, lo que puede hacer que el motor se pare. Es posible que el motor se apague repentinamente, casi como si se hubiera apagado la llave.

Dependiendo de la naturaleza del problema, a veces el vehículo se puede reiniciar y conducir nuevamente después de un breve período de tiempo. Sin embargo, este problema persistirá y empeorará hasta que se solucione.

¿Cómo cambiar la pastilla de encendido de un Vocho?

La pastilla del Vocho se cambia cuando ya no hace bien los contactos, por ende puede desde tardar en arrancar, apagarse sobre la marcha no de plano no hacer jamás el encendido por más que gires y gires la llave.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, no requiere herramientas específicas para colocarla, pero si necesitas retirar el cilindro de la llave de encendido del Vocho, eso sería lo más complicado.

Esta pastilla es de 4 patas.

No requiere escaneo previo o posterior a la instalación.

Revisa el estado de la marcha, los cables y la bobina para descartar posibles causas de falla.

¿Cómo saber si el switch de arranque está dañado?

Un motor de un automóvil marca Volkswagen que se niega a arrancar puede ser otro signo de un interruptor de encendido defectuoso. El interruptor de encendido envía energía al motor de arranque, los controles del motor y los controles de encendido.

Es posible que estos sistemas no reciban la energía que necesitan para iniciarse si el interruptor de encendido no funciona correctamente. Un motor que no arranca podría ser uno de ellos.

Otro síntoma de un problema con el interruptor de encendido del vehículo es un automóvil que arranca y luego se detiene repentinamente. Si el interruptor de encendido falla en la posición «on», la posición destinada a encender los sistemas de encendido y de combustible, puede provocar que el vehículo arranque y luego se detenga inmediatamente.

El interruptor de encendido proporcionará energía momentáneamente a la bomba de combustible y al sistema de encendido cuando esté en la posición de arranque, lo que puede permitir que el vehículo arranque. Sin embargo, si ha fallado en la posición «encendido», cortará la energía a los sistemas de encendido y de combustible tan pronto como se retire la llave de la posición de arranque a la posición «encendido».

Problemas al encender los accesorios

Otro síntoma de un interruptor de encendido defectuoso es la dificultad para encender los accesorios del vehículo. Cuando se inserta la llave y se gira a la posición «acc», el interruptor de encendido debe encender los accesorios del vehículo, como las luces interiores, las luces del tablero y la consola central.

Cuando se inserta y se gira la llave y los accesorios no se encienden, puede ser una señal de un problema con el interruptor de encendido o el cilindro de la cerradura. Síntomas similares también pueden ser causados por problemas con los fusibles y el cableado, por lo que es muy recomendable diagnosticar correctamente el vehículo.

Problemas para girar o quitar la llave

Si la llave de encendido se atasca al encender el automóvil o al quitar la llave, puede ser una señal de un interruptor de encendido desgastado. La llave no se conecta correctamente dentro del interruptor. Además, un interruptor que se estropea puede hacer que el motor continúe funcionando incluso después de haber quitado la llave.

Los interruptores de encendido son uno de los interruptores de uso más frecuente en un vehículo y, como todos los interruptores eléctricos, eventualmente pueden desgastarse y requerir servicio. Si sospecha que su vehículo puede tener un problema con el interruptor de encendido, haga que un técnico profesional inspeccione el vehículo para determinar si debe ser reemplazado.

Ahora conoces cómo funciona la pastilla de encendido de un Vocho, en caso de que tenga fallas tu vehículo.

