¿Cómo evitar el estreñimiento desde el desayuno?

El desayuno es parte fundamental para comenzar todas tus mañanas con la mejor actitud y energía, pero, además, puede ser de gran ayuda para evitar el estreñimiento, pues puedes incluir ciertos alimentos que te ayuden en este proceso, así que La Verdad Noticias trae para ti algunos tips que te ayudarán.

¿Sufres de estreñimiento?

Seguramente alguna vez has sufrido esteñimiento o bien lo padeces de forma casí diaria, pero debes saber que esto puede deberse a tu mala alimentación, pues puede que no comas suficiente fibra, no bebas suficientes líquidos, no hagas actividad física o padezcas algún trastorno digestivo.

Si n embargo, claro está que si desde el desayuno incluimos algunos alimentos, esto puede favorecer a tu organismo y podrías aliviarte del estreñimiento, es por ello que aquí te dejaremos algunos tips.

Tips para aliviar el estreñimiento desde el desayuno

Acompaña tu desayuno con una taza de té verde, para sumar buena dosis de antioxidantes.

Aporta fibra con pan integral o algunas semillas y alimentos, te recomendamos frambuesas y arándanos.

Súmale a tu desayuno vitaminas A, C y E con tomate, naranjas, aguacate, zanahorias, mangos, etc.

Completa el desayuno con las proteínas que aporta el yogur o algún tipo de carne, incuso el huevo puede ser una muy buena opción.

Incluye siempre que puedas aguacate, ya que es una de las frutas con más alto contenido en fibra.

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra siempre será una buena opción, te aportará muchos beneficios.

Si agregas yogur desnatado, le aportarás a tu organismo hidratos de carbono y las proteínas.

Uno de los alimentos que puedes incluir de forma muy fácil son las espinacas, por su elevado contenido en fibra te ayudará a aliviar el estreñimiento.

Desayunos para evitar el estreñimiento

A continuación te dejamos algunas ideas completas de desayunos para evitar el estreñimiento que puedes hacer de forma muy fácil.

Bowl de frutas, yogur y avena

Tostadas de pan, aguacate y tomate

Sándwich integral

