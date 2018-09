Cómo evitar el envejecimiento de la piel

Para poder contrarrestar los efectos del tiempo y la rutina diaria, debemos proporcionarle a la piel la ayuda necesaria a través del ácido hialurónico, microcolágeno, pentapéptido y activos potentes que estimulan los diversos mecanismos y factores de buena hidratación.

Este gran aliado que te portará todos dichos activos y mucho más se llama Lidherma de Dermo Health México, una empresa argentina que desarrolla productos cosmecéuticos desde 1989, la cual se ha convertido en la mano derecha de los profesionales de la estética, de dermatólogos, esteticistas, kinesiólogos, cirujanos, cosmiatras, cosmetólogos y spas.

Ácido hialurónico

Sus propiedades luchan contra la pérdida de volumen y las arrugas, es una sustancia que se encuentra en nuestro organismo, pertenece al colágeno y ayuda a mantenerla bien hidratada, sin embargo, con el paso del tiempo va disminuyendo considerablemente, por lo que el rostro pierde la irmeza, aparecen arrugas y envejecimiento de la piel. Una de las principales propiedades del ácido hialurónico es su capacidad de mantener hidratada la piel ya que retiene el agua en la epidermis, además rellena las pequeñas arrugas y líneas de expresión.

Microcolágeno

Pequeñas partículas proteínicas que imitan los fragmentos de colágeno natural, estas partículas influyen en la síntesis del colágeno y otros elementos de la misma piel. Estimula y estructura las fibras de la matriz dérmica al mismo tiempo que hidrata e ilumina la piel.

Pentapéptido

Son cadenas de aminoácidos que intervienen en el proceso de formación del colágeno y la elastina estimulando así su producción en la piel, es sumamente efectiva para el desvanecimiento de arrugas y líneas de expresión en el rostro, en el cuello y escote. No solo te harán lucir más joven si no que contribuirán de forma muy efectiva a la estimulación de cólageno y elastina evitando el envejecimiento y luciendo la piel que siempre has deseado tener.