¿Cómo evitar el enrojecimiento de la piel después del ejercicio?

La mayoría de las personas han sufrido del enrojecimiento de la piel después de realizar un esfuerzo físico. A muchos hombres y mujeres les molesta este hecho, pues se avergüenzan de tener la cara roja cuando terminan de hacer ejercicio.

Cuando realizas actividad física, la piel de la cara suele ponerse roja por los cambios vasculares que tiene el cuerpo. En La Verdad Noticias te explicamos qué variaciones sufre nuestro metabolismo cuando hacemos ejercicio.

La razón por la que sufrimos enrojecimiento en la piel es que debido al aumento de temperatura que experimenta nuestro cuerpo cuando realizamos ejercicio, comenzamos a transpirar, nuestra respiración se dificulta y el flujo sanguíneo incrementa. El dermatólogo Blair Murphy explica que se pone roja la cara…

“Debido a la vasodilatación de los vasos sanguíneos superficiales en la piel del rostro”

¿Cómo se puede evitar el enrojecimiento del rostro?

Los consejos que proponen varios especialistas en el tema son: hacer ejercicio en lugares frescos, tomar constantemente agua fría durante las sesiones de ejercicio, evitar el uso de productos irritantes, procurar no consumir alcohol, cafeína ni picantes, también recomiendan tomar vitamina C y usar maquillaje para pieles sensible.

Rosácea: el enrojecimiento anormal de la cara

Aunque el enrojecimiento de la piel es normal después de realizar algún esfuerzo físico, existen otras variantes que podrían hacer que el rostro se ponga rojo. La rosácea es una enfermedad que se caracteriza por hacer que la piel de la cara permanezca roja por periodos prolongados.

Las mujeres de tez blanca de entre 30 a 50 años son las más propensas a sufrir esta enfermedad. Aún no se conoce cuál es la causa que la origina, pero, según los dermatólogos, es altamente tratable.

