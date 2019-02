Como estrellas de rock, desfilaron los príncipes Gabriella y Jacques de Mónaco

Prince Albert and Princess Charlene and their children Princess Jacques and Princess Gabriella arriving for the inauguration inauguration of the Promenade Princess Charlene & the boutiques One Monte-Carlo, in the heart of the Principality. @onemontecarlo #onemontecarlo #monacoreporter #monaco #monacomoments #princesscharlene @hshprincesscharlene #princessgabriella #princejacques

A post shared by Celina Lafuente de Lavotha (@monacoreporter) on Feb 22, 2019 at 4:33am PST