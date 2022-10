¿Cómo están hechas las papas fritas? Increíble secreto el que te compartimos. Foto: lavanguardia.com

Ya sea en el partido de futbol de tu equipo favorito o con los amigos, las papas fritas no puedes faltar, ya que se combinan con lo que quieras, agrégales otras botanas o semillas tostadas y entonces tendrás una bomba de sabor, pero nosotros te revelamos un secreto sobre ellas, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias queremos decirte si no eres fan de las botanas fritas, siempre puedes optar por opciones más frescas y saludables, como la zanahoria rallada o una refrescante ensalada de pepino si la tarde está muy calurosa, no temas a probar nuevas formas de satisfacer el antojo de algo picante y prueba nuevas combinaciones.

Hace poco te hablamos sobre cómo conservar las papas para que no se broten, pero ahora te contamos que la papa es uno de los alimentos que al comienzo de su historia, era rechazado por la gente, ya que solían tratar de comerla cruda y esto provoca serios efectos casi instantáneos, no fue hasta que comenzó a hervirse, que se convirtió en un favorito por todo el mundo.

Este es el secreto mejor guardado de las papas fritas

Solanum tuberosum. Foto: infobae.com

Aunque lo hayas dudado por un segundo, esta botana si está hecha con este tubérculo, aunque el proceso industrial le ha dado un acabado muy distinto al natural, pues las bolsitas comerciales suelen usar Inosinato de sodio, maltodextrina, Ácido Láctico, Glutamato Monosódico y dextrosa para su elaboración.

Es por eso que son tan adictivas cuando se frien, ya que estimulan las terminales en la lengua, lo que nos incita a seguir comiendo hasta no poder más, pero no te preocupes, puesto que estos ingredientes no son nocivos para la salud, solo debes moderar su consumo, porque contienen una cantidad importante de sal yodada.

¿Cuál es el origen de la papa?

Este tubérculo proviene de la zona de los Andes, Bolivia y Perú, donde se pueden encontrar una gran variedad de especies de distintos colores, formas y tamaños, siendo los Incas, quienes cultivaron y cuidaron de este alimento básico en su dieta.

