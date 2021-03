¿Cómo es tu desempeño sexual según tu signo zodiacal?

Cada signo tiene diferentes comportamientos en la cama, y aunque no es algo exacto, tu signo del zodiaco puede revelar mucho sobre tus preferencias a la hora de la intimidad, te invitamos a descubrirlo.

La astróloga mexicana Dulce Domínguez, en un análisis para la revista GQ, comentó que cada signo tiene diversos comportamientos en la cama y mencionó que esa información valiosa permite conocerse a sí mismo y a su pareja.

Desempeño sexual según tu signo zodiacal

Aries

Son por naturaleza personas de carácter fuerte, decidido, enérgico y valiente. Cómo son líderes innatos, se caracterizan por tomar la iniciativa sexual y exigir un alto compromiso con su pareja. No obstante, su personalidad los hace ser personas impacientes, con ganas de usar todas sus habilidades y energía física.

Tauro

Los Tauro son personas sensuales y sensitivas. Les gusta experimentar, pero ser prácticos a la vez. Por lo general, este signo busca relaciones sólidas y suele ser muy exigente en el sexo. Les gustan las personas que ya tengan experiencia y sean pulidos en cada detalle.

Géminis

Uno de los signos más felices y comunicativos del zodiaco. Se caracterizan por expresarse con mucha naturalidad, por lo que no dudarán en decir lo que quieren. Además, valoran la espontaneidad, por lo que se dan el lujo de experimentar cosas nuevas.

Cáncer

Extremadamente sensible. Le dan prioridad a las emociones, por lo que prefieren sentirse amados y protegidos y esto no es una excepción en la cama. No obstante, sexualmente disfrutan de las personas audaces que los hagan sentir especiales.

Leo

La chispa de Leo es única. Les gusta tomar las riendas de la relación, además son personas extrovertidas y competitivas. Les gustan los reconocimientos, por lo que en el sexo necesitan escuchar aprobación. No obstante, buscan personas que den el 100%, por lo que los demás deberán esforzarse para complacerlo.

Virgo

Este es un signo bastante perfeccionista y altruista. Entre sus cualidades en la cama se destaca la preocupación y el esmero para satisfacer a su pareja; sin embargo, aunque buscan dar, también esperan recibir.

Libra

La armonía y la vida en pareja es fundamental, por lo que buscan estabilidad. Se caracterizan por ser sensuales y cariñosos, aunque necesitan que los cuiden y los consientan constantemente. Aman el coqueteo y seducir a sus parejas. En la cama esperan a una persona de carácter fuerte y decidido. Les atrae explorar y que su compañero sea creativo.

Escorpión

Son apasionados, les encanta vivir con intensidad. Esto los hace ser espontáneos en la cama. Tienen bastante facilidad para atraer a su pareja, les encanta explorar diferentes sensaciones, emociones y demás, por lo que llevan su deseo sexual a otro nivel.

Sagitario

Son personas alegres, positivas, que disfrutan de los placeres de la vida. Suelen no reconocer los excesos, por lo que todo lo ven como un reto. En el sexo suelen ser extrovertidos y buscar nuevas prácticas para intensificar el deseo y la diversión.

Capricornio

Son personas que suelen buscar el éxito a toda costa. No les gustan las relaciones riesgosas y suelen tener los pies sobre la tierra. Son tímidos en la cama, pero siempre buscan dar placer y, en la misma línea, buscan que sus parejas estén socialmente a su nivel.

Acuario

Se caracterizan por ser personas originales, nerviosas y llenas de ideas. Siempre quieren marcar la diferencia y llamar la atención. Les gusta que su pareja los apoye en sus proyectos, por lo que necesitan de alguien que les aporte y les dé seguridad. En el sexo se caracterizan por ser coquetos y, de igual forma, les gusta que sean retribuidos igual.

Piscis

A diferencia de los Capricornio, son personas que viven lejos de la realidad. Buscan que sus relaciones sexuales sean profundas y que puedan manifestar sus sentimientos. Son personas reservadas y suelen crear romances irreales. Con la pareja adecuada pueden ser eróticos y complacientes.

