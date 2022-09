¿Cómo es la casa de Shakira en Barranquilla?

Shakira Mebarak es una de las cantantes colombianas más famosas y ricas de los últimos tiempos y por tal motivo hoy en día cuenta con lujos que no tendría si no se hubiera vuelto mundialmente reconocida, pero… ¿alguna vez te has preguntado cuál es y cómo se ve la casa en la que vivió antes de ser famosa?

El lugar en el que vivió durante su juventud en Barranquilla junto con su familia se encuentra ubicado en el barrio de “El Limoncito” y se trata del apartamento 202 dentro del edificio Sagitario, un inmueble de paredes blancas en su exterior con pasillos, escaleras y dos pisos, asi como rejas negras y protectores en la ventana de igual manera negros.

¿Cuántas casas tiene Shakira?

Diversos medios de comunicación apuntan a que Shakira tiene dos casas en Barcelona, una en el Caribe y cuenta a su vez con varios bienes y raíces dispersos en el mundo.

Casa de Shakira en Miami

La casa de Shakira en Miami tiene un valor de 14.6 millones de dólares y cuenta con 6 habitaciones, 7 baños, un gimnasio, una gran piscina y un impresionante muelle privado. Sus acabados son de color blanco y pisos de madera.

Cabe destacar que fue ahí donde vivió con su ex novio Antonio de la Rúa y que mientras vivía con Piqué estuvo a la venta, sin embargo, a raíz de que se separara del padre de sus hijos luego de 12 largos años, quitó su oferta de venta.

Casa de Shakira en Barcelona

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, la famosa casa de Shakira se encuentra situada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona. Su exterior es obscuro, moderno y con sólidas protecciones antirobos mientras que hablando de su interior, en diversas publicaciones en sus redes sociales se ha visto que abunda el color blanco y sus espacios son amplios y con luminosidad.

