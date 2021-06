¿Cómo es el ritual de solsticio de verano en la masonería?

El ritual de solsticio de verano en la masonería despierta la curiosidad de muchos, pues durante este evento suelen decirse entre ellos “Feliz Solsticio”, una frase poco usual para casi todos, menos entre los que son parte de esta sociedad secreta que llevan a cabo durante este fenómeno natural ceremonias a puerta cerrada, ¡aquí te daremos idea de cómo son!

Como sabes durante el solsticio de verano el sol pareciera detenerse en un punto fijo haciendo que la Tierra absorba mucha de su energía mientras esta se inclina 23.4 grados en su propio eje norte-sur, dando vida así al día más largo del año, pero para los masones esto es más que un fenómeno natural, se habla de la apertura de dos puertas distintas, una lleva a la oscuridad germinal o que no se ha manifestado hacia la luz iniciática, mientras que otra lleva a lo profano.

Ritual de solsticio de verano en la masonería

Masonería. Foto: infomistico.com

El Banquete anual es un ritual de solsticio de verano en la masonería que obligatoriamente deben cumplir las Logias del GODF, dando pie así a un Banquete de la Orden que es una de las ceremonias reguladas, aunque si no se hace de esta manera, sino fuera de las formas masónicas se estaría hablando de un Ágape.

En caso de que se realice el primer evento, el cual es también llamado Tenida de Mesa, se realizan brindis reglamentarios y el rito se hace en el grado de Aprendiz, pero en caso de que se haga como la segunda opción, durante ese festejo no se hace ningún rito.

Es preciso destacar que la “Tenida Solsticial” no tiene que ver con un ritual pagano y se sabe que no hay como tal una conmemoración de los solsticios en sí, de ahí que decir “Feliz Solsticio” es más una forma aceptada por todos, pero no está tan justificada por la masonería.

Ante esto, este ritual llevado a cabo en el solsticio de verano procura más bien de celebrar el patronazgo tradicional del gremio San Juan y de elevar los valores fraternales, de igual manera recuerda que el 24 de junio de 1917 se estableció dicho gremio en su organización actual.

¿Qué celebran los masones el 21 de junio?

San Juan Bautista. Foto: es.wikipedia.org

El 21 de junio los masones celebran a San Juan Bautista, el asceta y predicador judío que es nombrado por tres religiones la Fe Bahá'í, el Islam y el Cristianismo, incluso hay una cuarta, el Mandeísmo donde se le considera mesías.

De acuerdo con la Biblia en Lucas 1:5, San Juan Bautista es hijo de Isabel y el sacerdote Zacarías, y fue este quien abrió camino a Jesús de Nazaret conocido como el mesías o Jesucristo.

