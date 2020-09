¿Cómo es el amor verdadero según el budismo?

El verdadero amor, según el budismo, se conforma de cuatro elementos. Foto: dmcdn

Según el budismo, el amor tiene cuatro elementos presentes para que sea verdadero y estos elementos deben combinarse para que se propicie el amor genuino y también duradero. El budismo tiene consejos para darte y en este caso no es magia ni nada espiritual, son comportamientos y virtudes que debemos propiciar para fortalecer el amor.

Acerca de los elementos, son muy fáciles de comprender y tienen la habilidad de dotar a las relaciones de gozo y satisfacción.

Maitri

“Conquista al enojo al través de evadir la ira; la maldad con la bondad; la avaricia con la generosidad y la mentiracon la veracidad”

Esta palabra India Maitri significa bondad o benevolencia. Y esto significa que no tan solo el deseo de hacer a alguien feliz sino la habilidad para lograrlo, se puede tener el deseo genuino de traer felicidad a una persona. Sin embargo, la manera en que implementamos esta aspiración le produce sufrimiento.

Puedes tener esta habilidad a través de observar o mirar a la persona que amamos y desarrollar un entendimiento más profundo de quien es como individuo. Al entender a la persona que amamos simultáneamente aprenderemos a quererle no como nosotros deseamos amarle sino como esa persona requiere ser querida.

¿Cómo desarrollarlo?

Sé empático. Toma tiempo para hacerte atento y observar a tu ser amado. Escucha sus palabras y pregúntale acerca de sus esperanzas, temores y ambiciones. Aprender más acerca de tu ser amado abre la puerta al cultivo de un mayor entendimiento para así quererle de una forma profunda, eficaz y significativa.

Karuna

Karuna significa compasión y es la habilidad para reconocer el dolor que aqueja al otro, su deseo y merecimiento de trascenderlo y la sabiduría para lograr este objetivo. Esta cualidad se basa en el entendimiento del sufrimiento que aqueja a tu ser amado. tan solo cuando realmente entiendas su sufrimiento podrás ser de auxilio y ayuda para aliviarlo.

Práctica la introspección para profundizar el entendimiento de tu ser amado, lo que le preocupa, lo que le atemoriza o perturba y así también lo que le alegra y lo que requiere y desea para ser capaz de ayudarle.

¿Cómo desarrollarlo?

Comunícate con tu pareja y pregúntale acerca de lo que le turba y en torno a si hay algo que puedas hacer para ayudarle de forma alguna. Comunícate y desarrolla el entendimiento y el deseo de ayudar, fortalecerá naturalmente tu relación.

Mudita

“No hay un camino para la felicidad, la felicidad es el camino” Buddha

Se traduce como gozo o felicidad. Esta cualidad es una de las más importantes y de alguna forma vincula a los cuatro elementos adecuadamente. Si no hay gozo y felicidad en el amor, entonces el amor no es verdadero o genuino. Si lo que concibes como amor te genera ansiedad y conflicto entonces no es amor verdadero y lo más probable es que se trate de alguna forma de apego o aferramiento el que comúnmente confundimos con amor.

El amor genuino debe ser muy satisfactorio y alegre para aquellos que lo experimentan. Cuando sentimos amor derivamos gozo del mismo, nuestro cariño se torna más profundo y poderosos y esta es una de las señales del amor verdadero.

¿Cómo desarrollarlo?

Es este desarrollo de gozo y alegría en ti mismo el que te permitirá compartirlo con tu ser amado. Así que debes de ser capaz de hallar amor en ti mismo, así como con el otro para experimentar el amor en su forma más pura, toma tiempo hacerlo pero te llevarás una gran satisfacción.

Upeksha

“El precio de la libertad es simplemente elegir ser” Buddha

Significa libertad o imparcialidad. Cuando el amor es verdadero, la pareja deberá contar con libertad y sentir holgura dentro de la relación y cada persona debería de sentir la posibilidad de ser un individuo y desarrollar y crecer a su manera.

Esto te dejará ser tú mismo y tener tiempo en soledad y privacidad sabiendo que tu pareja es capaz de hacer lo mismo. Debe existir también la libertad dentro de la relación, sentirse cómodos con el poder compartir ideas y pensamientos sin miedo o juicio. Contar con esta libertad en la pareja es también una señal del amor genuino.

¿Cómo desarrollarlo?

No estés atado a tu pareja, para un poco de tiempo lejos de ella, ten tiempo para ti y viceversa, dale su libertad, no le llenes de mensajes, o le busques constantemente. Realiza las cosas o actividades que gozas como individuo y de las que estás orgulloso. Una vez que te reúnas con tu ser querido comparte y discute estas cosas y explícale porque te hacen feliz.

El amor y la vida fueron la enseñanza de Buda, así que por eso nos enseña a amar a sí mismos y al prójimo. Las instrucciones en torno al amor nos muestran que el amor genuino debe de ser algo positivo e iluminador, aportando bienestar y alegría a nuestras vidas.

El mantener en mente todo el tiempo estos cuatro elementos del amor genuino, propicia y hace más sencillo el encontrar esta condición dentro de nosotros mismos. El amor es un obsequio de nuestro ser más íntimo a otro para para que la pareja crezca en paz y armonía.