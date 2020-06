Cómo encontrar un unicornio travieso y establecer las reglas correctas foto fuentesfidedignas

Entonces, tú y tu pareja quieren un trío. Muchas parejas llegan a este punto cuando quieren dar rienda suelta a su fantasía y hacerla realidad con las citas de unicornios.

¿Qué es un unicornio en citas de unicornio?

Para los no iniciados, en el escenario de citas de unicornio, un unicornio es una persona que está interesada en acostarse con otros dos, la mayoría de las veces una pareja que ha estado junta por un tiempo y está buscando un tercer compañero para darle vida a su matrimonio.

¿Por qué un unicornio?

Bueno, encontrar el compañero de trío perfecto que esté dispuesto a acostarse con la pareja sin condiciones, y al mismo tiempo, es compatible con la pareja. ¡Y por lo tanto, el esquivo unicornio!

¡Trayendo al unicornio a la cama!

Por supuesto, las citas con unicornios pueden sonar calientes. Pero debe recordar que un trío puede ser una fantasía maravillosa que funciona bien o puede ser un desastre. No estoy tratando de asustarte. Solo necesitan encontrar a la persona adecuada para tener un trío, porque puede ser difícil de lograr.

Lo importante es que han hablado con su pareja muchas veces, ha pasado por los sentimientos y pueden decir abiertamente que quieren un trío sin ningún sentimiento de culpa o inseguridad. Si usted o su pareja "no están seguros", no se apresuren a salir con unicornios y encontrar un amigo para trío. Todavía tienes algunos sentimientos que trabajar.

13 formas de encontrar un unicornio en citas

Entonces, si desean encontrar su unicornio y no experimentar una situación que dejará su relación en un estado incómodo, aquí hay algunos consejos útiles a seguir. No son tan místicos como crees que son.

1 Habla con tu pareja ... otra vez.

Es posible que haya mencionado el tema, pero no hubo un consenso completo sobre si esto sucedería. Siéntense con su pareja un par de veces y verifica cómo se siente. Si "no están seguros", no la(o) presiones. Este trío sucederá cuando los dos estén totalmente seguros que lo desean.

2 ¿Cuáles son tus límites como pareja?

Antes que nada, debes asegurarte de sentarte con tu pareja y hablar abiertamente sobre lo que hacen y lo que no quieren. Lo último que quieres es un trío mal planificado para destruir tu relación.

Si tu pareja no está segura de lo que quiere, tómese un descanso del tema. Deja que lo piense sin ninguna presión tuya.

3 Aprovecha internet.

Algunas personas pueden encontrarse con un unicornio en el bar, pero eso no es tan común. Por lo tanto, debe recurrir a Internet. La mayoría de las aplicaciones de citas facilitan la búsqueda de una persona adicional. 3ndr es un sitio de citas específicamente para tríos, y sitios como OkCupid y AdultFriendFinder también funcionan bien.

4 "Venderse" ustedes mismos.

No me refiero literalmente. Si vas a buscar tu unicornio en línea, crea un perfil atractivo, tal como lo harías si estuvieras saliendo en línea como una persona soltera. El perfil debe indicar claramente lo que están buscando y lo que los apaga a ambos. Además, tu potencial unicornio necesita saber que eres respetuoso, sano y que quieres tener sexo seguro.

5 Dile a tu unicornio exactamente lo que estás buscando.

Tu unicornio no es un lector de mente; de hecho, nadie es un lector de mente. Entonces, si quieres pasar un buen rato, dile a tu unicornio lo que estás buscando. Escucha, lo que quieres puede no ser para ellos, y eso está bien. Pero no puedes sorprenderlos durante el sexo o estar molesto porque no están haciendo lo que quieres.

6 ¿Qué límites tiene tu unicornio?

Este trío no se trata solo de usted y su pareja; También se trata del unicornio. Tienen sus propios límites y es posible que no se alineen con los tuyos. No quieres descubrir esto en medio del sexo. Háblales acerca de lo que harán y lo que no harán en el dormitorio.

7 Se trata de organización.

Probablemente veas un patrón aquí, ¿verdad? Cuando se trata de tríos, se trata de organización. Asegúrense de que todas las bases estén cubiertas y que las preguntas hayan sido respondidas. Sé que probablemente querías que fuera espontáneo, pero si no has hecho esto antes, entonces debes planear las cosas.

8 Ve a tomar una copa.

Antes de hacer el trío, lleva a tu unicornio a tomar una copa y mira cómo está la química con ellos. Puede que no sean la persona adecuada para usted. Es mejor descubrir esto más temprano que tarde.

Conócelos mientras bebes y hablan sobre lo que todos están buscando. Luego piensen las cosas con calma y vean si esta persona es la adecuada para ti y su pareja.

9 Valora a tu unicornio.

Debes asegurarte de cuidar bien a tu unicornio y brindarles el placer y la atención que se merecen. Pasa tiempo en pareja, prestando atención a tu unicornio y respetando sus límites. No los sorprenda con nuevas actividades sexuales sin hablar de ello antes de tener relaciones sexuales.

10 Trátalos con respeto.

Bien, los llamamos "unicornios", pero esto no significa que sean un animal. Este es otro ser humano, y debes tratarlo con respeto.

Claro, estás fascinado con las citas de unicornios y has querido un trío por un tiempo. Pero esta persona es alguien que tiene sentimientos, no es un objeto para que desates tus fantasías.

11 Mantente a salvo.

Cuando agregas a alguien nuevo a tu vida sexual, debes ser inteligente al respecto. Esto significa que necesita practicar sexo seguro y usar un condón. No sabes la historia sexual previa de tu unicornio. Y quieres asegurarte de no contraer ninguna ETS porque eso no es algo que quieras guardar como recuerdo del trío.

12 No dejes de comunicarte.

Bien, estás en la habitación con tu pareja y tu unicornio, y las cosas van bien. Pero si no le gusta un puesto o una determinada actividad sexual, no se avergüence de hablar. La comunicación es vital si todos van a disfrutar de su experiencia.

13 Disfruta la experiencia.

Si ha hecho todo en esta lista, la pasarán bien. Por supuesto, no pienses demasiado en las cosas, deberían suceder naturalmente en el dormitorio si hay buena química. Todo lo que deben hacer, aparte de la comunicación, es divertirse.

Las citas con unicornios pueden llevar algo de tiempo, y es posible que no encuentres a tu unicornio de inmediato. Usa estos consejos para guiarte por el camino correcto.