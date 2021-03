Cómo encontrar nuevas estrategias para lidiar con la ansiedad por COVID-19

Dado que todavía estaremos en la pandemia en el futuro previsible, es útil comprender por qué sus primeros mecanismos de afrontamiento de COVID-19 ya no funcionan y cómo puede encontrar otros nuevos.

"Nos enfrentamos a pérdidas ambiguas en muchos niveles", explicó Liz Kelly, terapeuta de la plataforma de terapia Talkspace, según los informes obtenidos por La Verdad Noticias.

"La pérdida de nuestras rutinas, sentido de seguridad, conexiones sociales, medios de vida y esperanzas para el futuro conducen a sentimientos de duelo, y el duelo no sigue un patrón o una línea de tiempo específicos".

"Estrés pandémico", la terrible consecuencia psicológica del COVID-19

Es natural que sus emociones cambien durante la pandemia y que sus "habilidades de afrontamiento" también deberán adaptarse. Un análisis de 63 estudios en diciembre de 2020 encontró que 1 de cada 3 adultos experimenta ansiedad y depresión.

Los investigadores han identificado el trastorno de estrés postraumático pospandémico, o TEPT, como un problema de salud significativo, según un estudio de 2021 en Molecular Psychiatry.

Cómo saber si sus estrategias de afrontamiento no funcionan

La principal señal de que su hábito diario de yoga debe cambiar es su salud emocional, dice Kelly, sobre los estrategias de afrontamiento, es decir, los mécanismos que usamos para procesar los problemas.

"Es posible que un día nos sintamos relativamente bien, pero al día siguiente nos sentimos completamente abrumados e incapaces de hacer frente", dice. Puede surgir una amplia gama de emociones, desde la frustración hasta la irritabilidad, la tristeza o el aburrimiento.

Las cosas que alguna vez pudieron haber disfrutado, ahora pueden parecer una obligación o provocar sentimientos negativos.

"Las cosas que pueden haber funcionado bien al comienzo de COVID-19, como las llamadas semanales de Zoom con amigos o cocinar recetas complicadas, pueden parecer una carga a medida que la fatiga pandémica y el agotamiento se han establecido".

También es posible que no se sienta mucho en absoluto. "Las presiones constantes de la pandemia han sobrecargado nuestra respuesta al estrés y la apatía se ha establecido para muchos", dice Kelly.

Este es el muro de la pandemia, el punto de agotamiento físico y emocional total después de un año de intentar mantener las cosas juntas. Significa que sus estrategias de afrontamiento necesitan una renovación.

¿Qué hacer cuando necesita nuevas formas para lidiar?

"A veces necesitamos reevaluar y ajustar nuestros mecanismos de afrontamiento si ya no son efectivos", dice Neda Gould, profesora en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Escuela de Medicina Johns Hopkins.

En lugar de volver a sus viejos comportamientos repetidamente, recomienda un reinicio.

Primero, reconozca cómo se siente, en lugar de presionarlo. "Date permiso para nombrar y sentir tus emociones sin juzgar", dice Kelly. Eso podría proporcionar un primer paso para encontrar nuevas actividades e ideas.

Estrategias para lidiar con el estrés pandémico

La psicoterapeuta Dra. Lisa A. Henshaw sugiere dejar de lado cualquier expectativa o frustración que haya estado cargando con usted. "Esto es algo para lo que nadie tiene el plan perfecto", dice.

Si estás frustrado porque algo ya no funciona, eso podría terminar siendo más agotador emocionalmente en general, por lo que es importante reconocer tu pérdida.

"Puede ser útil pensar en el objetivo que estamos tratando de lograr (por ejemplo, disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo) e identificar los pequeños pasos que podemos lograr hacia ese objetivo cada semana".

Probar algo nuevo, como la atención plena, podría estimular la necesidad de novedad del cerebro, que se necesita desesperadamente en estos tiempos de profunda igualdad.

"Es posible que debamos ser creativos con nuestras estrategias de afrontamiento. Identifica las partes de los pasatiempos que amas", explica Gould.

Trate de no dejarse llevar por las cosas que son populares entre los amigos o en las redes sociales: "Todos somos diferentes; no te esfuerces por adoptar algo que no te haga sentir bien".

Cómo practicar el autocuidado pandémico

Centrarse en las acciones del día a día en lugar de en los objetivos a largo plazo también pueden ayudar a lidiar con el estrés pandémico dicen los expertos.

"Si podemos trabajar para traer nuestros pensamientos, conciencia y acciones al momento presente, entonces podemos identificar formas de empoderarnos".

Planifique las cosas a diario, dándose un terreno sólido. "Elija intenciones y tareas para su día que sean alcanzables y que lo ayuden a sentir una sensación de logro", aconseja Henshaw.

Puede comenzar sencillo como limpiar el baño o preparar el almuerzo en lugar de calentar las sobras. Las pequeñas victorias son de gran importancia en este momento.

Y trata de no culparte a ti mismo. "Reconozca que su dificultad para hacer frente a la pandemia no es culpa suya", dice Kelly. "Tener dificultades en este momento no se debe a que no te estés esforzando lo suficiente".

Es recomendable ponerse en contacto con un profesional si no cree que pueda identificar nuevas formas de afrontar la situación o si está teniendo dificultades para manejar su vida cotidiana.

