Como encontrar el mejor casino online en México

Casas de apuestas, de juego y también casinos online son algunas de estas maneras de jugar en internet. De todas ellas destaca, sin ningún tipo de dudas, el casino online, un tipo de plataforma de juego que gana cada vez más aficionados.

Por qué el casino online

El casino online permite disfrutar de la diversión que ofrece un casino físico en cualquier lugar. En la medida que la sofisticación de los juegos ha ido creciendo, la experiencia es prácticamente igual que en la de un casino físico, pero el hecho de poder jugar desde una computadora, una Tablet o un celular ha democratizado un lugar que antes era propio de las élites.

El hecho de no tener que desplazarse a un establecimiento físico ha hecho que se pueda disfrutar de esta experiencia en lugares en los que no existen estos establecimientos. Son muchas las personas que no pueden ir a un casino en su zona, simplemente porque no existen casinos.

Los casinos son lugares divertidos, que tienen una amplia oferta de juegos, que se adaptan a los gustos de muchas personas. Tragamonedas, juegos de cartas o ruletas, son juegos diferentes y ahora es posible que cualquier persona encuentre la diversión en esta gran variedad de oferta.

Casinos en México

Las nuevas leyes han permitido que la oferta de Casinos online de México sea muy amplia, gracias a la llegada de las grandes operadoras de este tipo de juego. La nueva legislación del juego en México, que sustituye a la antigua ley de 1947 hace que ahora el juego sea legal y jugar en páginas de operadores extranjeros ha dejado de ser la única opción para los jugadores que aman los juegos de casino.

La regulación ha permitido, además, que ahora el juego sea totalmente seguro en el país y con su propia regulación. Todos los casinos de México necesitan de licencia y certificación para poder operar. La nueva legislación también protege más a los ciudadanos, que hasta ahora tenían que regirse por casinos que tenían una regulación de otro país.

Características de la nueva regulación

Podremos saber si un casino está regulado comprobando si tiene un sello de calidad que indica el número de licencia de operador y bajo la ley que se somete esa licencia. En México la ley dice que deben mostrarlo tanto en la página principal como en los términos y condiciones de la página.

En este sentido, se aconseja al jugador que revise los términos y condiciones de cada página para que tenga claro tanto sus derechos como sus obligaciones. Además, los casinos online autorizados deben evocar un juego responsable a través de un logotipo; así como un servicio de atención al cliente que funcione las 24 horas al día y los 365 días del año.

Los casinos online de México también tienen que mostrar su oferta de métodos de pago y, cuanto más amplia sea, mejor, puesto que ello es una garantía de seguridad para el jugador. Estos métodos de pago pueden ser: tarjetas de crédito, Paypal, PayU, DineroMail, etc.

Qué juegos ofrece un casino

Como se ha dicho, uno de los atractivos del casino es la gran variedad de juegos que ofrece. Uno de los juegos más interesantes es el de las tragamonedas, que es uno de los juegos que triunfa en México. La fiebre de las tragamonedas factura unos 600 millones de pesos semanales, según la autoridad reguladora (Segob).

Otros juegos que también gustan a los Mexicanos son los mismos que gustan en los casinos físicos, como por ejemplo, el bingo, el póker, el blackjack o el keno.

Todos estos juegos pueden ser disfrutados a través de cualquier dispositivo móvil o Tablet, a través de la gran oferta de apps de los operadores. Es destacable la enorme sofisticación de estas aplicaciones que permiten jugar a cualquiera de los juegos de casino que ofrecen los operadores. Una simple conexión a internet nos va permitir disfrutar de todo ello en cualquier lugar gracias a estas aplicaciones en nuestros dispositivos.

Cómo encontrar el mejor casino

A través de cualquier dispositivo, podemos acceder a nuestro navegador de internet y encontrar la lista de los casinos online desde los que podemos jugar, de la misma manera que hacemos cuando buscamos comprar una prenda de ropa o consultamos en internet cualquier otro producto o servicio.



Una vez listados los casinos, conviene ver si están autorizados o no en México, ver las ofertas de bonos que tienen y consultar los juegos de casino que nos gustan, para elegir el operador que más se adapta a nuestros gustos.