Como enamorar a una mujer de 55 años: ¡10 consejos infalibles!

Hay algunas razones bastante sólidas de por qué la mujer mayor y el hombre más joven son una pareja tan buena. Los factores sexuales y fisiológicos son las principales razones.

Con los hombres alcanzando su punto máximo sexual entre las edades de 18 y 21, y las mujeres entre mediados y finales de los treinta, las conclusiones que se pueden extraer de este conjunto particular de realidades son obvias.

Cada vez más hombres jóvenes comienzan un romance con mujeres de mediana edad

Sin embargo, las mujeres de 55 años o más, libres y más dispuestas son superadas en número por la cantidad de sementales jóvenes que compiten por su atención, dando a ellos la oportunidad de elegir.

¿Cómo puedes competir contra números tan abrumadores? Siga leyendo La Verdad Noticias para conocer algunos consejos vitales sobre el antiguo arte de seducir y asegurar la atención de una o más mujeres de 55 años.

10 consejos para enamorar a mujeres mayores

# 1 Vístase para impresionar. La mujer mayor promedio ha dado la vuelta a la cuadra varias veces. Ella ha visto más que tú, escuchado más de lo que tú has visto y experimentado más que tú.

Eso también significa que ella ha experimentado una gama mucho más amplia de situaciones sociales que tú, y sabe cómo vestirse para todas y cada una de ellas. Además, se siente completamente cómoda haciéndolo.

# 2 Ten confianza. Eres un chico joven y eso es una parte importante de la atracción por las mujeres mayores. Les gusta quién eres, toda esa frescura y espíritu juvenil, y no quieren que pretendas ser otra cosa.

Independientemente de la edad, hay ciertos rasgos que las mujeres necesitan ver en los objetos masculinos de sus afectos. Podrías tener 18 u 80 años, pero ella todavía quiere que seas un hombre, un macho alfa seguro de sí mismo.

# 3 Sepa cuándo no hablar. Este punto en particular es casi opuesto al anterior y le aconseja que mantenga la boca cerrada en ocasiones. Eso no quiere decir que no debas expresar tu opinión de vez en cuando. A ellas realmente le gusta eso.

Lo que este punto aconseja es la importancia de permitir una discusión libre entre ambos. Algunos hombres jóvenes intentan dominar la conversación, pero una opinión contundente y desinformada no impresiona a la mujer mayor independiente y astuta.

# 4 Evite lo obvio. Aunque ella es una mujer mayor y esta diferencia de edad bastante aparente se encuentra entre ustedes, eso no significa que ella quiera que se le recuerde constantemente el hecho.

Las referencias tontas a que ella es una MILF, una puma o una mamá caliente no la impresionarán y probablemente solicitarán la ejecución de una bofetada rápida y punzante en la mandíbula.

¿Qué hace funcionar el romance entre mujeres mayores y hombres jóvenes?

# 5 Dale cumplidos. La mujer mayor es mucho más inteligente y entusiasta, pero ella no es tan amargada y cínica como para no saber cómo apreciar algún cumplido.

De hecho, a medida que atraviesa la mediana edad, probablemente sea más receptiva que nunca a su suministro cada vez menor de cumplidos. Hazla brillar con unas pocas palabras bien elegidas.

# 6 Evite los halagos exagerados. Existe una gran diferencia entre el acto de hacer un cumplido y el "halagar". El primero es un intento genuino de expresar su aprecio por los atributos físicos o cognitivos de alguien, y el segundo, una forma de engaño.

No olvide que está tratando con una mujer mayor, aquí. Ella notará la falsedad en segundos y te hará correr hacia las colinas, con el rabo firmemente metido entre las pierna.

# 7 Manténgase en forma. Seamos honestos, aquí, una de las razones por las que puedes ponerte bragas de puma cuando tus contrapartes mayores han fallado es tu vigor y físico juveniles.

Si te dejas llevar y empiezas a sentirte un poco pesado en los bordes, o te falta el aire ante el más breve indicio de una caminata rígida, estás regalando tu mejor arma. Si hubiera querido alguien sin energía, se habría quedado con su último marido.

# 8 Ubicación, ubicación, ubicación. En algún momento, tendrás que llevarla a una cita, lo que puede ser bastante abrumador, considerando su experiencia en este campo.

Solo recuerda: ella no es un conejito esponjoso, sino una mujer fuerte y segura que conoce su propia mente. Llévela al tipo de lugar que una mujer de su edad merece y espera, un lugar elegante e impresionante.

# 9 Los juegos no son para mujeres. Similar al número nueve, trata a la mujer con respeto. El juego está tan por debajo de ella que probablemente reside en algún lugar cercano al núcleo de la tierra.

Si dices que la vas a llamar el martes, entonces llámala el martes. Jugar a algún tipo de rutina de "trátalos mal y mantenlos entusiastas" no funcionará en esta dama y podría ser contraproducente para ti con un efecto espectacular.

# 10 Dale aire. Como mujer mayor, tiene mucho su propia vida, y esto debe ser respetado. Esa rutina de amor entre adolescentes / cachorros de veintitantos años no tiene lugar en la vida de una mujer madura e independiente del mundo.

Lanzarte sobre ella en cada coyuntura posible la hará sentirse sofocada y ansiosa por la presencia de una compañía menos exigente.

