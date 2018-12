Cómo enamorar a un hombre para siempre

Tal vez no todas soñamos con tener un príncipe azul y vivir un cuento de hadas, pero hay quienes al enamorarse por completo o conocer al amor de su vida, esperan poder quedarse con él por siempre; y si bien puedes hacer un hechizo para que siempre piense en ti, lo mejor sería enamorarlo de tal forma que no quiera dejarte ir.

Por eso, el día de hoy te diremos qué es lo que tienes que hacer para enamorar a un hombre para siempre y poder ser feliz a su lado.

Cero dramas

Ok, sabemos que no a todas se les facilita olvidarse completamente del drama, algunas pareciera que lo tienen en el ADN, pero es una realidad que tener este tipo de actitudes aleja a los hombres, así que si no puedes eliminarlo, al menos intenta disminuirlo.

Dale su espacio y confía en él

Entre los ingredientes estrella para una relación exitosa están la comunicación y la confianza, así que no puedes estar todo el tiempo detrás de él preguntando qué hace o qué va a hacer, con quién, cuándo, cómo y por qué. Además, definitivamente no puedes revisar su teléfono y stalkearlo todo el tiempo en redes sociales.

La paranoia no te llevará a ningún lado y no es saludable, así que o confías en él y le das su espacio o mejor buscas otra persona en la que sí confíes.

Para enamorar a un hombre, necesitas darle su espacio y confiar en él.

Toma la iniciativa

Toma la iniciativa en general. No esperes a que él te diga que salgan o que se vean, mejor invitalo y hagan cosas que ambos disfruten. Además, a los hombres les vuelve locos cuando una chica tiene la iniciativa en la cama.

Sorpréndelo

A todos nos gustan los mimos y los detalles. Ya sea que tomes clases de baile para sorprenderlo con tus pasos la próxima salida, que le cocines algo que le gusta o que lo sorprendas con una sexy lencería. Lo importante es hacerle ver que has estado pensando en él.

Sorprende a tu pareja.

Escucha

Por lo general son las mujeres quienes no pueden parar de hablar, ya sea del trabajo, proyectos, sueños, amor y demás, sin embargo, hay ocasiones en las que ellos también quieren hablar y obviamente quieren ser escuchados, así que presta atención y demuestra que te importa.

Hazle cumplidos

¿Te gusta que te diga que te ves bonita, que te queda bien alguna prenda? A ellos también. Les gusta saber que te gustan, que aunque lleven algunos meses o años saliendo, todavía te prende. Así que no esperes que sea él el único que da cumplidos en la relación. A todos nos gusta sentirnos halagados.

No te olvides de la intimidad

Siempre se ha dicho que los hombres son muy sexuales y prácticamente tener sexo es algo fundamental para que se sientan felices en una relación, así que no la dejes a un lado y mejor cumplan sus fantasías sexuales juntos.

Así que ya lo sabes, enamorar a un hombre para siempre no es tan difícil, sólo sé tú misma y demuéstrale cuánto lo quieres y te importa.

