Cómo enamorar a un hombre coqueto y mujeriego

Todas algunas vez hemos caído ante los encantos de un hombre coqueto y mujeriego, y aunque dicen que estos no cambian por nada del mundo, todavía quedan algunas posibilidades para conquistarlo y hacerlo solamente tuyo, ¿quieres saber cómo lograrlo? ¡Continúa leyendo!

Para que un hombre mujeriego ponga los ojos en ti e ‘ignore’ a las demás mujeres, debes de enamorarlo hasta los huesos, y aunque esta no es tarea fácil (porque evidentemente les encanta estar de ‘ojo alegre’) debes de saber que sí es posible, pero necesitarás una táctica, inteligencia y mucho autocontrol.

Sé coqueta, pero no demasiado

Este tipo de hombres están acostumbrados a que las mujeres prácticamente se les arrojen encima, así que hazle saber que te interesa, pero no seas como las demás. Una mirada y una sonrisa serán suficientes para ponerte a su alcance, pero no lo suficiente para hacerle ver que serás una presa fácil.

Sé tú misma

Este consejo nunca pasa de moda y es que muchas pretenden ser algo que no son con tal de agradarle a los demás (no simplemente en el plano romántico), pero no se dan cuenta de que este tipo de mentiras no se pueden mantener por siempre.

Cuida tu aspecto

No te decimos que cambies tu aspecto, te hagas un cambio de look o mucho menos, únicamente cuida tu imagen. Mantén una higiene bucal adecuada, peínate, maquíllate (si te gusta), perfúmate y prepárate para la acción.

Este tipo de hombres son muy visuales y le prestan mucha atención a la apariencia, así que cuida cualquier detalle.

Mantén el misterio

No le cuentes todo de golpe, déjalo con las ganas de saber más. Háblale, pero no siempre; dale su espacio, mantente ocupada, hazle ver que tu vida no gira en torno a él.

Pon límites

Si ya lograste que te invite a una cita, probablemente querrás darlo todo: beso, abrazo y ‘apapacho’; pero recuerda que si lo que buscas es mantener el interés y enamorarlo por completo, deberás darle pequeñas dosis de amor y establecer límites.

