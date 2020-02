Cómo enamorar a la mujer de tus sueños

Este ritual lo utilizan tanto hombres como mujeres, pero en muchas ocasiones termina por ser algo meramente físico. Si quieres que ella se convierta en tu pareja, debes seguir los consejos que te daremos a continuación.

Consejos para conquistar a una mujer

Hay que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre conquistar y enamorar. Es muy fácil llamar la atención de una mujer si lo sabes hacer. Sin embargo, es importante que sepas que la conquista en muchos casos las hace sentir como un objeto que será poseído sin ningún sentimiento.

En la práctica, conquistar implica algunas acciones como rozarle las manos, pero en muchos casos los hombres son más directos y v se saltan ese pago. Entonces, si quieres ligar con éxito debes prestar mucha atención.

Hay más acciones de las que puedes valerte para conquistar a la mujer que te tiene loco. Las técnicas de flirteo cambian de acuerdo a la mujer. Si vez que algo no te funciona, es mejor que cambies de táctica inmediatamente.

El contacto visual

El poder que tiene la comunicación no verbal es increíble. Sin embargo, debes saber que hay límites para el contacto visual; no querrás verte como un psicópata y que se aleje de ti en cuestión de segundos.

La sonrisa

Para que esta funcione no solo debe ser pícara sino también linda. Cuidado con asustarla con una sonrisa que dé a entender más allá del mensaje que quieres enviarle. La respuesta de ella te dirá si vas por buen camino. Si te devuelve la sonrisa y mantiene la mirada, sabrás que has ganado unos cuantos puntos con ella.

Interacción

Si quieres que algo surja entre ustedes, no puedes quedarte en miradas y sonrisas. Atrévete a sacarla a bailar o tomar algo. Lamentablemente, no sabrás si esta táctica funcione hasta que ella de su respuesta.

Si no acepta, has acabado en ese juego y tendrás que mirar hacia otro lado. Pero si acepta, no debes apresurarte a acercarte a ella o la asustarás, espera a que sea ella la que tome la iniciativa y te demuestre cuán cómoda se siente contigo.

Acercamiento

Cuando ya hay química entre ustedes, no esperes más tiempo, acércate y dile lo que pretendes con ella. Puede que a estas alturas sea ella la que dé el primer paso. Si es una chica tímida, lo mejor es que vayas con cuidado pero demostrando que eres un hombre determinado y con poder sobre lo que sientes.

¿Cómo enamorar a la mujer que amas?

Ahora bien, si quieres algo más que un simple flirteo, sino que quieres convertirla en tu novia, debes aplicar otras técnicas más sutiles y románticas. En vista que a muchos hombres se les hace difícil dar ese pago, en frasesdeamorpro.com puedes encontrar una ayuda para llamar su atención y mantener el interés solo en ti.

Cuando el amor nos corresponde, es una sensación indescriptible. Nervios, duda e inseguridad comienzan a surgir dentro de nosotros cuando no estamos seguros si somos correspondidos. Así que aquí te enseñamos unos trucos para dar el paso con ella.

Lo cierto es que no hay una fórmula mágica para conquistar el corazón de una mujer. Por cuanto, cuando no somos correspondidos debemos tomar un nuevo rumbo antes de sufrir un despecho. Ahora bien, esto no quiere decir que no podamos pedir ayuda para comportarnos mejor ante la mujer que se mete todas las noches en nuestros sueños.

Antes que nada, lo más importante es amarse a sí mismo. Los demás notan la seguridad y confianza que muestres y repercute en las relaciones que tengas. Además, debes ser tú mismo, pues de lo contrario si se enamora, no será de ti sino de una fachada.

Ahora debes interesarte en ella y escucharla. Si ha obtenido un logro, felicítala y propón un plan para celebrarlo. Para fortalecer el vínculo debes despertar en ella emociones positivas como el humor, la ternura, la complicidad, la diversión, el erotismo y más.

Por último, el respeto debe estar presente en cada cosa que digas o hagas, sobre todo cuando se trata de su tiempo y espacio. Por ejemplo, si un día no quiere estar contigo, no te muestres frustrado pues solo la harás sentir mal, y si no son nada, se alejará de ti rápidamente.