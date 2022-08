¿Cómo eliminar cucarachas de forma casera? Foto: eldiariony.com

Si has visto algunas cucarachas en tu cocina, no hay de que preocuparse. Incluso si limpias periódicamente y mantienes ordenado, ellas encuentran fácilmente alimento y agua sin problema, así que no te confíes y erradícalas lo antes posible con este remedio casero, ¡toma nota!



En la Verdad Noticias te contamos sobre un remedio casero que te aliviara de preocupaciones, estas pequeñas invitadas estarán muy poco tiempo en tu cocina.

Te revelo sus escondites: Detrás de refrigeradores, debajo de fregadero y cerca de los botes de basura.



Hace poco te contamos cómo saber si hay un nido de estos insectos, pero ahora, te contamos como aliviar tus preocupaciones, solo recuerda que debes encontrar el mayor número de escondites como te sea posible.

¿Como ahuyentar cucarachas con Bicarbonato de sodio?

Insecto muerto. Foto: www.cuidomidespensa.com

Para los remedios caseros que te contaremos necesitaras bicarbonato de sodio que fácilmente puedes conseguir en la farmacia o tu supermercado favorito.

Remedio con azúcar

En un recipiente mezclarás azúcar y bicarbonato en cantidades iguales, deberás espolvorear la mezcla en todos los escondites que hayas encontrado. Espera un par de días para comenzar a ver resultados.

Remedio con harina

Esta vez mezclarás 1 porción de bicarbonato con ½ porción de harina y buscarás las áreas donde las hayas visto merodear, ya sean grietas o agujeros, espolvorea la mezcla, en unos días verás resultados.

Remedio con dulces

Para este remedio necesitaremos los más buscados por nuestras pequeñas invasoras, alimentos con mucha azúcar. Ya sean paletas, pan dulce, caramelos, tomarás pequeñas porciones y las cubrirás totalmente con el bicarbonato necesario, cuida que estén totalmente cubiertas.

¿Cuál es el olor que odian las cucarachas?

Puedes limpiar tu cocina usando pepino, es muy sencillo. Solo necesitarás preparar un poco de agua de pepino, licuando con todo y cascará hasta que solo veas trozos muy pequeños, pasa la mezcla por un colador y ya solo te queda agregarla al agua que usas para trapera o a un atomizador para rociar lugares un poco menos accesibles.

