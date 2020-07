¿Cómo elegir el brasier perfecto?

Martha te enseña cómo tener un buen brasier sin sufrir. Foto: marthadebayle

En ese incómodo momento en el que estás en un evento y la tirita del brasier sale, o cuando estás en la mejor situación de tu vida pero no soportas el dolor de tu bra por no haber elegido uno que se acomode a tus necesidades, Martha Debayle te muestra cómo elegir un buen brasier y no sufrir esos incómodos momentos.

En este vídeo comenta que se deben hablar sin tapujos para saber el “arte de comprar un brasier”, y afirma que tiene una seria adicción a ellos.

Dónde podremos pasar la vida entera al tratar de comprar un brasier que ajuste, levante, sea cómodo, y comprar un strapless que verdaderamente sirva. Comenta que si es así, puede ser porque ya nacieron con los senos así. Si podemos encontrar un buen strapless, tendríamos que comprar uno de buena marca, muy reconocidas o con muy buena tecnología o tipo corsette. Para detener “todo el asunto” (el busto).

Racerback Bra

Para todas las que usan camisetas, comenta, con corte atrás en “X”. Este brasier normalmente se abrochan al frente, se usaría con una camiseta.

Deep Plunge

Tiene un escote profundo, como cuando llevas un escote muy pronunciado, muy bajo y este brasier tiene una varilla justo en medio del brasier, justamente para que quede justamente abajo y poder tener ese escote sin que se vea el brasier.

Deep Plunge Extra XXX Porn

Esto es cuando de plano “sales encuerada”, el escote es bajísimo y el 70% de la “chichi” está afuera del brasier. Los tirantes pueden ser cruzados o en la espalda. Para escotes “infernales”.

A lo largo de su experiencia, se ha dado cuenta que si uno quiere tener el busto separado, se usan normalmente un brasier que se abrochan para adelante. Jalan hacia afuera y el busto se separa. Se tienen que usar con discreción y sabiendo que se va a traer encima. Como toda ropa interior.

Balconette

Se llama así porque es como de balcón. La mitad queda fuera. Súper bonitos pero hay que saber con qué ponérselos. No apto para camisetas justas.

Minimizer

Diseñador con una tecnología para minimizar el tamaño del busto, Cero Strech y cobertura total. La encapsula, la compacta, la hace más chiquita. Espalda bastante gruesa, para esconder el gordito de la espalda. Los brasiere que tienen poca estructura, mucho strech, o los tirantes muy delgados, son para mujeres que tienen poca talla o implantes.

Three part cup bra

Este brasier que usa Martha básicamente todos los días por ser multiusos. Es una copa en tres partes. Cosido en tres partes distintas: una separa, una mete y otra más, no permite que el busto se bote el busto se queda donde debe de ser y no se mueve en el resto del día.

Tienen que ir con alguien especializado a que les midan el torso, copa y talla de brasier. Las madres y abuelas tampoco tuvieron quien les enseñara a comprarlos, por eso 8 de cada 10 mujeres mexicanas, tienen la talla de brassiere incorrecta.

Martha Debayle sugiere que busquen su brasier indicado, dolerá menos la espalda, mejor acomodadas, se vana sentir mucho más seguras hasta de correr, se verá diferente la ropa.