¿Cómo educar valores a los niños?

El enseñarles los valores desde temprana edad, ayuda a un mejor crecimiento mental. Foto: La Verdad

Debemos transferir los valores que tenemos establecidos desde casa a nuestros niños en general, desde una edad temprana, sea muy importante. Educar en valores es esencial e imprescindible en cualquier etapa de la vida, pero cobra especial relevancia en edades más tempranas.

Los valores hacen que las personas nos comportemos tomando las decisiones adecuadas sin producir daño a nosotros mismos ni a la gente que nos rodea. Pero no es una tarea fácil, ya que no consiste simplemente en transmitir conocimientos de una forma teórica.

Es una cuestión de actitud, y la base de transferir ciertos valores empieza en los entornos más cercanos del niño como la familia o la escuela. Teniendo en cuenta que debemos adaptarnos a las características y necesidades de cada niño, podemos empezar desarrollando la autoestima, empatía y sensibilización en relación con los problemas de los demás, para ir fomentando desde los primeros años de vida el respeto de los valores.

Educar en valores a los niños no es sencillo, pero sí necesario. Es fundamental empezar desde el hogar, no sólo a través de cuentos e historietas, sino con el ejemplo de los padres, abuelos,… ya que éstos constituyen figuras significativas para ellos. El castigo no siempre es la herramienta más educada para que los niños realicen los actos apropiados. Es mejor mostrarles lo correcto mediante el ejemplo.

Educa valores a tus hijos didácticamente. Foto:VIX

Consejos para educar en valores a los niños:

Dar el ejemplo

No sirve decirle al niño “no hay que ser egoísta”, si luego en casa los padres lo son. Predicar con el ejemplo es siempre la mejor opción. Además, debemos hablar con nuestros hijos sobre el por qué ciertos valores como el respeto, la honradez o la responsabilidad son tan importantes. El colegio es otro entorno clave para enseñar valores, como por ejemplo el respeto y la tolerancia.

Leer historias y cuentos

En los que se muestra los valores que posee el protagonista. Los cuentos son significativos, sobre todo en la época de la infancia. Los niños siempre quieren parecerse al héroe/protagonista de la historia. De ahí que, si éste adopta conductas positivas, quieran ser como ellos y adoptar esos valores.

Enseñar valores con libros. Foto: foxcitiesinsurance

Enseñarles desde muy pequeños

Cuando los niños son pequeños, no tienen muy claro lo que es correcto e incorrecto y se dejan llevar por las emociones. Por eso es importante que, desde los padres, profesores y entornos más cercanos, se les vaya instruyendo en ciertos valores, siempre con una justificación y de manera que el niño entienda el por qué hay que ser/comportarse de ciertas formas.

Decirles lo que significan los valores

No podemos decir a nuestros hijos eres muy leal, si ellos no saben qué significa. Es mejor dar una definición clara y sencilla de lo que significan ciertas palabras, poner ejemplos de cuándo se es así, e incluso apoyarnos en ciertas historias con moralejas para que lo entiendan mejor.

Darles consejos a los niños. Foto: unicef

Ofrecerles apoyo

La confianza es esencial, y a través de los adultos los niños deben recibir ayuda y guías adecuadas para saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones, e ir forjando poco a poco su personalidad.

Educar en valores conlleva una enseñanza continua, no solo cuando son niños. Y como he dicho anteriormente, es significativo a cualquier edad de nuestra vida.

Algunos de los libros que pueden ayudarnos para que nuestros pequeños entiendan mejor ciertos valores son:

El gran libro de cuentos con valores.

Cómo educar en valores.

Enseñar a nuestros niños valores, así como que aprendan a identificar las virtudes que poseen es algo fundamental. Muchos no saben que tienen ciertas cualidades que les hacen ser únicos e inigualables.

Enseñar valores desde temprana edad es fundamental. Foto: miraflorescuernavaca

Debemos reforzar la autoestima de los más pequeños y enseñarles que a pesar de las diferencias que puedan existir entre unos y otros, todos somos personas y todos tenemos algo que nos hace especiales, sólo hay que encontrar el qué. Debemos conseguir que los niños descubran qué es aquello que les hace ser ellos, ser únicos.

Es importante promover la autoestima en los niños, ya que estar bien con un mismo es siempre el principal valor al que debemos aspirar. Debemos aceptarnos tal como somos, estar bien por dentro y por fuera. Y recordar siempre que nadie, ni siquiera la propia sociedad con sus modas, tiene derecho a decirnos que ser diferente está mal.