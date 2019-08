¿Cómo dominar y hacer sufrir a un mujeriego?

Todas hemos conocido alguna a vez a un hombre mujeriego. En ocasiones, aunque sabemos que se trata de un coleccionista de corazones, es inevitable caer ante sus encantos, porque seamos honestas, a eso se dedican, sin embargo, dominarlos y hacerlos sufrir es posible y aquí te diremos cómo.

En términos generales, un mujeriego es un hombre que disfruta pasar el rato con incontable número de mujeres; son coquetos, promiscuos y, como te podrás imaginar, no buscan compromisos.

¿Cómo dominar y hacer sufrir a un mujeriego?

Si quieres identificarlos, sólo es necesario prestar atención a su comportamiento: son increíblemente seguros, cuidan su imagen, sólo quieren sexo, un día te tratan como reina y después se olvidan de que existes, cuando están solos son románticos, pero en presencia de sus amigos te ignoran, y tienen muchísimas amigas.

Entonces, una vez que lo has identificado, ¿qué debes de hacer? Para dominar y hacer sufrir a un mujeriego, sólo necesitas seguir 3 pasos:

Muéstrate inalcanzable

Sí, a veces es muy complicado no aceptar ese trago o salir a bailar, especialmente si te gusta, sin embargo, si quieres dominarlo debes de mostrarte diferente a las otras. No entenderá por qué tú no has caído e intentará con más ganas. Este tipo de hombres tienen el ego y el orgullo muy grandes, así que no se darán por vencidos tan fácil.

¿Cómo dominar y hacer sufrir a un mujeriego?

Piensa dos veces

En su mayoría, los hombres mujeriegos se muestran muy seguros, pero en realidad tienen complejos de inferioridad, así que siempre intentan mostrarse superiores a las mujeres. Lo que debes de hacer es imponerte a ese comportamiento y demostrar que contigo las cosas no son fáciles. Siempre piensa las cosas dos veces, pues así es más difícil que cometas alguna locura.

¿Cómo dominar y hacer sufrir a un mujeriego?

Ponlo celoso

Nada le dolerá más que intentar conquistarte y ver cómo corres a los brazos de otro. Esto no necesita ser literal, voltear a ver y hasta sonreírle a otros hombres será suficiente y lo hará pedazos, aunque también cabe la opción de ponerlo celoso con tu éxito y autonomía, mostrarte segura e independiente.

Los mujeriegos están acostumbrados a someter a las mujeres, hacerlas ceder y caer ante sus encantos, sin embargo, si te muestras empoderada y segura, le demostrarás que él no tiene el control y definitivamente lo harás sufrir.

