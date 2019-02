¿Cómo disfraza el dolor cada signo del zodiaco?

Es común que queramos disfrazar el dolor ante ciertas circunstancias, pues además del qué dirán (que a muchos les preocupa) mostrarse vulnerable ante las personas, no es tarea fácil.

Por ello, todos recurrimos a un disfraz con el cual nos sentimos a salvo, pero al final, toda esa presión estalla, haciéndonos sentir incluso peor que como empezamos.

Así que el día de hoy te diremos, cómo disfraza el dolor cada signo del zodiaco. Ya sea para que lo hagas consciente y dejes fluir tus emociones o para que ayudes a un amigo y le hagas ver que sentir lo que siente está bien.

¿Cómo disfraza el dolor cada signo del zodiaco?

Aries

Al ser un signo de fuego, Aries tiene ciertas complicaciones para no expresar sus sentimientos, así que para esconder su dolor recurrirá literalmente a un disfraz. Se cubrirá con prendas para no mostrarse como realmente es.

Tauro

Tauro recurre a la comida para llenar los vacíos emocionales y evitar el dolor que siente. Si lo ves comiendo platillos abundantes y picando entre horas, es que realmente la está pasando muy mal.

Géminis

Géminis es muy alegre y platicador, pero cuando se encuentra sufriendo, la sonrisa se borrará y los silencios indicarán que se encuentra en duelo.

Leo

A Leo le encanta llamar la atención, pero cuando tiene el corazón roto ni siquiera puede evitarlo. Escucharás gritos injustificados e incluso canciones a todo pulmón.

Virgo

Virgo recurrirá al ejercicio para esconder su dolor. Ya sea en el gimnasio, saliendo a correr e incluso haciendo deportes extremos. Realizar este tipo de actividades le ayudará a procesar mejor sus sentimientos y reflexionar sobre ese dolor que no comprende.

Libra

Podrá parecer despreocupado, pero no lo es. Para Libra, la mejor manera de esconder su dolor es perderse en algún rincón del mundo. Una salida al bosque o al campo le harán muy bien.

¿Cómo disfraza el dolor cada signo del zodiaco?

Escorpio

Es el maestro del disfraz. Escorpio siempre esconderá lo que siente, pero una forma de identificar que algo no anda bien, es a través de la ropa. A este signo le encanta expresar sus sentimientos a través de los colores, si se viste de gris o de negro, es que algo le pasa.

Sagitario

Sagitario no tiene ningún problema para expresar sus sentimientos, pero cuando se trata de un dolor que no puede controlar, tratará de esconderlo. No obstante, será muy evidente a través de contestaciones fuera de lugar y miradas que matan.

Capricornio

Es muy evidente cuando algo no anda bien con Capricornio, pues se trata del signo más serio del zodiaco. Cuando la está pasando mal, intentará disfrazarlo con alegría y chistes malos.

Acuario

Acuario intentará disfrazar su dolor con dolores más pequeños, por ejemplo a través de fotos o ropa que le traen recuerdos. Es una forma de enfrentarse a un dolor mayor.

Piscis

Increíblemente Piscis intentará esconder su dolor a través del alcohol. Aunque por lo general no tome, tendrá una necesidad compulsiva de beber para sentirse bien.