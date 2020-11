¿Cómo diferenciar entre el DOLOR de espalda común y el de los riñones?

Descubre cómo puedes diferencias entre un dolor de espalda y uno renal. Foto: baptisthealth.net

¿Tienes dolor de espalda o renal?, seguro que alguna vez has experimentado esta molestia tras largas horas de estar sentado o porque has dormido en una posición poco cómoda, pero ¿qué pasa si no es un simple dolor?, ¿qué tal si es una infección en los riñones?, ¡aquí te decimos cómo diferenciar sus síntomas!

Síntomas y causas del dolor de espalda

De acuerdo con Mayo Clinic, el dolor de espalda es una causa de discapacidad que tiene un tratamiento sencillo y que incluso puede aplicarse desde el hogar, además, es un padecimiento más frecuente de lo que piensas, así que para que puedas diferenciarlo, en La Verdad Noticias te recordamos sus síntomas:

Dolor muscular

Dolor punzante

Dolor que irradia hacia la pierna

Dolor que empeora al flexionarse, levantarse, pararse o caminar

Dolor que mejora al recostarse

El dolor de espalda puede tener varias causas, pero es necesario estar atento a cómo surge, ya que cuando es repentino y tarda hasta 6 semanas en quitarse puede decirse que es agudo, y el motivo podría ser por levantar un objeto muy pesado o porque se ha sufrido una caída, eso sí, si este malestar permanece por más de tres meses, se puede decir que es un padecimiento crónico.

El dolor en los riñones indica posible infección. Foto: estilosalta.com

Algunas enfermedades pueden generar dolor de espalda, de acuerdo con Mayo Clinic son estas:

Presión muscular en los ligamentos

Protuberancia o hernia de disco

Artritis

Irregularidades óseas

Osteoporosis

¿Cómo es el dolor por infección en riñones?

El dolor renal se caracteriza por presentarse en un solo lado de la espalda o en la parte superior del abdomen, esto se debe a que los riñones se encuentran justo detrás del abdomen, a cada lado de la columna vertebral y debajo de las costillas inferiores.

Para que puedas diferencias entre un dolor de espalda común y el renal, debe saber que este último solo afecta a un riñón, y se genera por una lesión o por enfermedad, teniendo como síntomas lo siguiente:

Escalofríos

Fiebre

Dolor en la espalda, el costado o la ingle

Náuseas

Vómito

Orina turbia, oscura con sangre o con mal olor

Micción frecuente y dolorosa

Ahora ya lo sabes, debes ser muy cuidadoso e identificar bien los síntomas de ambos dolores, aunque, lo más recomendable es que ante cualquier síntoma extraño acudas con un médico para que le dé luz al diagnóstico, recuerda que el dolor es la forma que tiene el cuerpo de avisarnos que algo anda mal, así que, siempre es mejor ¡la prevención!

Con información de salud180.com