¿Como detectar y manejar la tristeza en los niños?

Un niño puede estar triste y no sabe qué es la tristeza, siente algo no agradable pero le resulta muy difícil conectarse y expresarse. Se vuelve inquieto e hiper activo.

Esto puede traer problemas, pues su comportamiento podría molestar a las personas de su entorno que ante la conducta disruptiva llegarían a caer en la crítica o enjuiciamiento: “siempre te pones mal”, “ no puedes portarte bien”, o frases como esas. Es así que el pequeño escucha y se siente un niño malo y solo, puede comenzar a desarrollar baja autoestima en base a lo que sus familiares y figuras de referencia expresan acerca de él.

En lugar de enojarse y regañar propongo a los padres preguntarse qué le puede pasar a tu hijo pre o escolar que se comporta de esa manera. En esta situación moviéndose continuamente, impulsivamente, empezando tareas y no terminándolas o haciéndolas mal ya que no logra concentrarse.

También podrán evitar futuros problemas que en determinadas situaciones no hay vuelta atrás, por ejemplo el niño con los años podrá desarrolla un trastorno de personalidad, adicciones de todo tipo que podían ser prevenidas si los padres reciben supervisión para que su hijo exprese lo que siente y necesita del otro.

Así como en tiempo de hiper consumismo. Los hijos saben pedir todo tipo de objetos, el Es recomendable que ayuden a que pidan y expresen sentimientos y necesidades afectivas como “ necesito un abrazo”, “que no me grites, que hables bien”, “que escuches”, “que me mires”, “que estés más tiempo compartiendo conmigo”, “que me digas que me quieres”.

La tristeza en los niños se presenta en una forma comportamental. Esto significa que el pequeño lo transmite a través de su conducta movediza, impulsiva, inquieta. El punto es que no se resuelve el tema de fondo que es la no expresión de su sentimiento y corren el peligro de recibir una retroalimentación negativa del entorno que no los hará sentir bien