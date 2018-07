Cómo detectar que un niño fue víctima de un abuso

La mayoría de los padres de los niños que sufren abuso sexual lo detectan después de observar síntomas o actitudes que no están de acuerdo con ellos.

¿Qué es el abuso sexual?

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro) o la gratificación de un observador.

Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo.

La existencia de una de estas señales no significa que un niño haya sido víctima de abuso sexual, pero la presencia de varias sugiere que usted debería comenzar a hacer preguntas y considerar buscar ayuda.

Insomnio

Los niños y las niñas no logran dormir porque su mente recuerda capítulos de lo ocurrido.

Enuresis y encopresis

Los pequeños entre los cinco y diez años no tienen control en el esfínter, por lo que hacen sus necesidades antes de llegar a un baño.

Cambios en estado de ánimo

De ser un niño alegre o extrovertido se convierte en un niño triste e introvertido y esos cambios pudieran estar hablando de un abuso.

Comportamientos sexuales

Niños comienzan a tener contacto con sus allegados con una intensión más que afectuosa, por ejemplo querer besar bocas, tocar genitales, así como hacer movimientos sexuales con sus juguetes.

Regresiones infantiles

Infantes de 7 u 8 años en su mayoría regresan a meterse el dedo en la boca y también comienzan hablar como bebés.

Lenguajes sexuales

Utilizan palabras que no son correctas a su edad y quieren tocar a sus compañeros de la escuela, kínder en su mayoría.

Miedos

En algún momento sienten a su agresor aunque no esté; un olor, alguna caricia o un parecido hacen que se resguarden y entren en un tipo de crisis.