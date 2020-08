¿Cómo descubrir tu fantasía sexual?, los terapeutas sexuales aconsejan

¿Cómo descubrir tu fantasía sexual?. Foto:

Tal vez una pareja sexual te preguntó una vez cuál era tu fantasía y no sabías qué decir. O tal vez quieras ponerte en contacto con tu lado erótico. Lo que sea que esté generando tus inquietudes, no te desanimes, los terapeutas sexuales dan algunos consejos.

Ian Kerner, terapeuta sexual de la ciudad de Nueva York dice: Tenga en cuenta que las fantasías vienen en diferentes formas. Algunos de mis pacientes tienen fantasías pervertidas, algunos tienen fantasías sensuales, algunos fantasean sobre el sexo con otros, algunos fantasean sobre situaciones sexuales con sus parejas actuales.

¿Cómo es una fantasía sexual?

Una fantasía sexual es un pensamiento, lo que significa que no tiene que convertirse en realidad, en ocasiones sólo quieren disfrutarlos en la comodidad de su propia imaginación erótica o compartirlos con una pareja.

Las fantasías comunes incluyen juegos de roles, dinámicas de poder como dominación y sumisión, tríos o sexo grupal, sexo forzado, voyeurismo y (si se identifica como heterosexual) tener relaciones sexuales con alguien del mismo género, solo por nombrar algunos.

Terapeutas aconsejan sobre descubrir tu fantasía. Foto: Go México

No todos pueden identificar fácilmente sus fantasías eróticas, y eso está bien. Vale la pena señalar que no todos están interesados en representar las fantasías sexuales en su cabeza. Muchas personas tienen fantasías sobre tener relaciones sexuales en un lugar público, por ejemplo, pero no están necesariamente interesadas en hacerlo en la vida real.

¿Cómo descubrir tu fantasía sexual?

Primeros recuerdos del sexo

Si desea aprovechar sus fantasías, comience por recordar sus primeros recuerdos relacionados con el sexo. Pregúntese qué creía que era el sexo en ese momento y qué le pareció atractivo.

La terapeuta sexual Vanessa Marin menciona que tus experiencias reales con el sexo también pueden contener pistas sobre lo que te excita ¿Cuáles son tus cinco experiencias sexuales más importantes? ¿Hay algo que la mayoría de ellos tengan en común? ¿O hay algo que realmente se destaque?

Escenas de sexo que te excitan

Luego, piense en las escenas de sexo en programas de televisión, películas, libros o pornografía que se destacan o le entusiasman. ¿En qué piensas cuando te masturbas? ¿Hay algún tema recurrente?

Kerner dijo que muchos de sus pacientes le dirán que no piensan que tienen fantasías, pero una vez que comienzan a hablar sobre el porno que les gusta ver o la erótica que les gusta leer, o incluso las experiencias pico que pueden recordar, queda claro que hay temas eróticos consistentes que burbujean debajo de la superficie.

Descubre lo que te excita. Foto: Trendencias

Juega con tu imaginación erótica

Tómate un poco de tiempo para cultivarte y jugar en tu imaginación erótica y ver qué surge. No se preocupe por tener que sondear sus profundidades internas. Comienza leyendo algo erótico, viendo películas sexys, escuchando un podcast erótico o viendo porno ético. Y solo pasa tiempo notando lo que te excita.

Y si nada en particular te llama la atención o descubres que tus fantasías son bastante vainillas, también está bien.

Mucha gente está felizmente satisfecha de tener relaciones sexuales sin un elemento de fantasía. O puedes tener fantasías que son simples y directas, y no muy intensas. Por ejemplo, ocasionalmente puede soñar despierto acerca de tener sexo en vaquera inversa, pero no sentir tanta pasión por ello. No hay absolutamente nada de malo en ti si no te encuentras fantaseando con el sexo de forma regular.