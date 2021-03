¿Cómo denunciar el acoso sexual en el lugar de trabajo?

Hay dos consejos comunes que se dan cuando alguien sufre de acoso sexual en el trabajo: hable con su jefe al respecto o mencione el tema con Recursos Humanos. Pero, ¿cómo denuncia el acoso sexual en el trabajo cuando no puede acudir a su jefe o RR.HH.?.

¿Qué pasa si su empresa ni siquiera tiene un departamento de recursos humanos? ¿O si es tu jefe quien te acosa?. El acoso sexual en el lugar de trabajo es ilegal. Debido a esto, RR.HH. normalmente cuenta con un sistema para tratar estos problemas de manera eficaz.

El acoso sexual se considera una forma de violencia laboral

Pero si su empresa no tiene un departamento de recursos humanos, o si no se siente cómodo acudiendo a ellos, eso no excusa a su empleador de tener que ocuparse del problema. Todo jefe es responsable de abordar y prevenir el acoso sexual.

Independientemente, si ir a recursos humanos o a su jefe no parecen opciones viables, tiene otras opciones si está lidiando con acoso sexual en el trabajo, que te presentamos en La Verdad Noticias para ayudarte a resolver o incluso denunciar el abuso.

Documente todo lo relacionado con el acoso

Una regla general cuando se trata de problemas organizativos internos es documentarlo. Guardar correos electrónicos; tomar notas detalladas sobre lo que sucedió, lo que se dijo, cuándo y en qué contexto; los trabajos

Tome todas estas notas lo antes posible después de que ocurra un incidente, de modo que pueda obtener los detalles mientras todo se siente actual. Si buscó terapia, asegúrese de documentarlo también.

Señales para reconocer a un acosador, explicadas por el Gobierno de Colombia

Asegúrese de enviar todo a su dirección de correo electrónico personal y laboral para tener varias copias de su queja con sello de tiempo. Enviarse mensajes de texto con los detalles del evento a su teléfono personal es una manera fácil de realizar un seguimiento y conservar las pruebas.

Encuentre a la persona adecuada para denunciar

Aunque es posible que su empresa no tenga un representante formal de recursos humanos, normalmente tendrá una persona que tenga el control de estas responsabilidades. Si no hay una persona designada para tratar estos asuntos, debe dirigirse a su supervisor inmediato.

Si su supervisor inmediato es la persona que lo acosa, o si no se siente cómodo al involucrarlos, puede acercarse a su gerente o al supervisor de su jefe inmediato.

Reporte el acoso al departamento de Recursos Humanos

Si su acosador está en la gerencia, la ley asume que el empleador sabe lo que está sucediendo y, por lo tanto, es responsable. Sin embargo, sigue siendo una buena idea que el empleado documente el acoso y, si puede, denuncie el acoso a otro miembro de la gerencia.

Encuentra a tus aliados

Ser acosado sexualmente puede ser aislante, pero no es necesario que lo atraviese solo. Identificar con quién se puede hablar sobre el acoso sexual es tanto estratégica como mentalmente importante.

En el trabajo, debe identificar a la (s) persona (s) en quien confía y puede respaldarle o darle un consejo; puede ser útil, pero no necesario, que este sea un superior. En lo personal, debe buscar terapia, si es necesario, y tratar de crear una red de apoyo (amigos, familia, etc.)

Crea una red de apoyo para superar el acoso

Si bien podría ser una buena idea hablar con un compañero de trabajo para obtener apoyo, hacerlo no cambiará mucho si el empleador es responsable del acoso.

Hable con su sindicato (si tiene uno)

Si su lugar de trabajo está sindicalizado, es posible que tenga recursos integrados. Los empleados sindicalizados tienen más capas de protección, y su delegado sindical generalmente puede abogar en su nombre ante la gerencia.

Presentar una queja formal a través del sindicato para tratar de que un delegado sindical u otro funcionario sindical lo ayude a trabajar el proceso de quejas así como enfrentarse a su acosador.

INE define que es el "hostigamiento sexual"

Tenga en cuenta que si utiliza el procedimiento de quejas de su sindicato, aún debe presentar una queja (o "cargo") de discriminación ante una agencia gubernamental antes de presentar una demanda en un tribunal federal o estatal.

Considere presentar cargos

Si, incluso después de denunciar el acoso, no se inicia ninguna investigación, no se ofrece ninguna resolución o no se ofrece ninguna solución que garantice su seguridad, es posible que desee considerar dar un paso más.

En este punto, debe buscar a las autoridades pertinentes de su ciudad o estado. Una vez que presente una queja, también conocida en este caso como 'presentar cargos', investigarán su organización, su manejo del asunto y, lo que es más importante, su caso particular de acoso sexual.

Ley Federal del Trabajo (México) incluye protocolos sobre el acoso sexual laboral

Una demanda civil encontrada a su favor podría otorgarle daños y perjuicios por angustia emocional, pago atrasado si ha faltado al trabajo debido al acoso o pérdida de beneficios. Estos procesos son importantes no solo para la persona afectada, sino también para la seguridad de otros empleados.

Tales demandas pueden obligar al empleador a instituir procedimientos para proteger a otros empleados y requerir capacitación sobre acoso sexual para educar sobre la importancia de cómo comportarse, cómo detectar el acoso y cómo detenerlo.

Antes de embarcarse en este paso, es posible que también desee hablar primero con un abogado laboralista.

Haga un plan de respaldo

A veces, incluso cuando hablas con las personas adecuadas y sigues todos los procedimientos correctos, la persona que te acosa sexualmente puede irse sin un castigo. Incluso puede que tenga que seguir trabajando con ellos.

En este caso, el mejor curso de acción para su bienestar puede ser abandonar ese lugar de trabajo, por injusto que sea. Considere la posibilidad de buscar trabajo, reservar un fondo de emergencia y crear una red de respaldo de personas que puedan apoyarlo mientras busca un trabajo seguro.

