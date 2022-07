¿Cómo dejar las ventanas limpias? Trucos caseros para dejarlas como nuevas. Foto: cadenadial.com

Limpiar ventanas parece fácil, pero en la práctica no es así, primero porque hacerlo conlleva dedicarle un buen tiempo a esta tarea, pero también porque no siempre se tiene los productos adecuados para hacerlo y más aún cuando se está buscando que se mantengan limpias el mayor tiempo posible, por suerte, aquí te diremos cómo conseguirlo con prácticos trucos caseros, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que los remedios caseros de limpieza casi siempre son efectivos, pero aun así, procura verificar que no tengas alergia a ninguno de sus componentes, de lo contrario, aunque será muy eficaz, no lo uses.

Obtén ventanas impecables con estos trucos caseros

Escoge un trapo bueno para limpiar

Elige una esponja suave para limpiar los vidrios, misma que deberás pasar un poco humedecida para que pueda retirar la mayoría de los residuos que deje el producto que uses.

En caso de que no tengas esponja, lo mejor es que optes por limpiar y seca con papel periódico, esto evita que el vidrio se empeñe nuevamente o que se llene de manchas, algo que suele pasar cuando usar un trapo inadecuado o de poca absorción.

Utiliza vinagre para limpiar los vidrios

Este líquido evita la humedad y el moho, por ello, es perfecto para limpiar vidrios, ya que evitará que estos se ensucien fácilmente. Evita su olor intenso mezclando 5 partes de agua con 3 partes del producto.

Usa microfibra para darle brillo a los vidrios

El último paso que debes aplicar para dejar vidrios relucientes, es limpiar todos los restos de agua con un trapo de microfibra, esto, debido a que este tipo de telas tienen la capacidad de absorber suciedad, residuos y humedad.

Procura que al pasar la microfibra lo hagas con movimientos en forma de círculo y siempre de arriba hacia abajo, ya que así no quedarán manchas ni gotas semisecas.

¿Cómo dejar los cristales impecables?

Aplica este remedio casero, corta a la mitad una cebolla o una papa, luego pásala sobre el vidrio, limpia con una mezcla de agua con vinagre, seca muy bien y listo, ¡quedará muy limpio!

