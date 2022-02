¿Cómo dejar de procrastinar?

Entre los motivos más habituales para dejar las cosas para más tarde se encuentran las tareas aburridas y poco interesantes, la falta de comprensión del proceso de resolución de las mismas, la pérdida temporal de motivación, entre otras. Hay una lista de diferentes formas de deshacerse de la procrastinación, ya que una receta no sirve para todos. Hemos compilado una lista de las técnicas más efectivas que lo ayudarán a ser más productivo y obtener un trabajo bien remunerado en una de las especializaciones más demandadas.

No se olvide de la planificación

Para un procrastinador con "experiencia", sólo el pensar en planificar puede conducir a un estado de horror silencioso. Por lo tanto, es necesario abordar este problema de una manera especial. Escriba y divida todas las tareas en prioritarias y menos importantes, complejas y simples. Haz las cosas urgentes primero.

La planificación es importante en el campo de ruby on rails freelance. Por lo tanto divide las tareas difíciles en otras más pequeñas. Sea realista y no planifique demasiadas tareas para un día. De lo contrario, no tendrá tiempo para hacer nada, se sentirá decepcionado de sí mismo y comenzará a posponer las cosas nuevamente.

Tome descansos

Planifique descansos y no se canse demasiado. Siempre hay picos y valles en el proceso de concentración, estudie este tema y asegúrese de tomar breves descansos en el trabajo. Al mismo tiempo, trate de evitar los descansos no planificados, ya que pueden convertirse fácilmente en procrastinación. Los descansos se pueden planificar utilizando la técnica Pomodoro como ejemplo: en la versión clásica, la fase de trabajo efectivo dura 25 minutos, y 5 minutos el descanso.

Desactive las notificaciones

Los smartphones son el peor enemigo de la productividad. El cerebro prefiere cambiar las imágenes en la pantalla que pensar en una rutina aburrida. Es por eso que a menudo se distrae con mensajes de amigos y notificaciones de redes sociales. Simplemente apague las notificaciones antes de hacer cierta parte del trabajo. Por cierto, simplemente desactivar las notificaciones tampoco es suficiente, especialmente si está muy enganchado al dispositivo. Por eso, es mejor quitar el smartphone de la vista en una taquilla, bolso o llevarlo a la otra habitación si trabaja desde casa.

Deshágase del miedo a los errores y fracasos en el trabajo

La ansiedad y el miedo son naturales. Con la ayuda del miedo, la evolución nos protegió de cualquier peligro. Del peligro que venía de los animales salvajes, del medio ambiente, pero no del trabajo actual. Cometer errores es normal, los errores le hacen sacar las conclusiones correctas y hacer ajustes para resolver problemas con éxito. El proceso de lograr el resultado deseado siempre es un camino de prueba y error, no hay que tener miedo de esto.

Conclusiones

La procrastinación es un problema común en la mayoría de las organizaciones. Si le ha tocado, no debe criticarse a sí mismo, dirigiéndose al estrés o en peor caso a una depresión. Relájese, acepte el hecho de que es usted un procrastinador, y esta comprensión será el primer paso importante para salir de la situación. Use nuestras recomendaciones, crea en usted mismo y todo saldrá bien.