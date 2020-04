Cómo decirle a tu pareja que ya sabes que te fue INFIEL. (Foto cortesía Frases de la Vida)

Desafortunadamente cuando se pierde el respeto en la pareja se ha extinguido un gran cimiento, uno de los más importantes en esta, más cuando hay una infidelidad. Tras lo anterior si ya no hay una buena comunicación se torna más difícil cuando le quieres decir que ya sabes que te es infiel. Por ello aquí te daremos algunos pasos para que se lo puedas comentar.

Cómo decirle a tu pareja que ya sabes que te fue INFIEL. (Foto cortesía Selecciones Reader's Digest)

Cómo decirle a tu pareja de la infidelidad

Así es, si ya sabes que tu pareja te es infiel pero no sabes cómo decirlo por miedo, por lo que vaya a suceder, por cómo reaccionará o sea el motivo que sea, estos pasos te serán de gran ayuda para llevarlo a cabo; así que comencemos.

Trata de mantener la calma

Este es un punto muy importante, puesto que aunque estés muy molesta y decepcionada porque fue infiel, lo mejor, para decirle, es mantener la calma, a la hora de comenzar y cuando tu pareja hable.

Omite las groserías

Sí, aunque es una situación que invita a decir todas las groserías que puedas, no hay por qué caer en los insultos.

No caigas en su juego

Este un punto muy importante, y no porque los otros no lo sean, sin embargo cuando se habla de una infidelidad y la persona defraudada cae en un juego al culpabilizarse, hacerle caso a los resentimientos o rencores de su pareja, esto no suele llevar a ningún lado. Lo mejor es dejarle muy en claro que tú tienes conocimiento de su infidelidad y punto.

Cómo decirle a tu pareja que ya sabes que te fue INFIEL. (Foto cortesía Métodos Para Ligar)

TE PUEDE INTERESAR: Cómo saber si un infiel está arrepentido

Seguridad en tu decisión

En este último paso, el cual tendría que ser el primero, debes tener la seguridad y firmeza de que tu decisión es definitiva, esto porque algunas personas que son infieles piensan que que lo que estás diciendo será temporal o que cuando se les antoje podrán regresar, y no; si deseas antes de hacerle saber ten muy en claro cuál será tu decisión tras la infidelidad.