¿Cómo decirle a mi familia que soy lesbiana, gay o bisexual?

Conoce los pasos que puedes seguir para decirle a tu familia que eres gay, lesbiana o bisexual.

Antes de que decidas comentarle a tus familiares, puedes tomar en cuenta que es lo que les vas a decir es un paso trascendental pero jamás pienses que es una mala idea ni que fue una mala opción tener la preferencia sexual que tienes, por eso aquí te damos unos consejos para la hora de comentarles.

Lesbianismo, gay o bisexualidad, hay que hablar

Debes estar feliz con lo que eres y que la decisión que has tomado para hablarlo sea una decisión propia, que nadie te está obligando y que cuando requieras decírselo a tu familia, estés seguro de decirlo en el momento que pienses que es un bueno para ti.

El apoyo de alguien

Si conoces alguna persona o un grupo que tenga conocimiento del tema, sería conveniente que te pueda ayudar ya que te sentirás en confianza y seguridad por algún inconveniente que llegase a pasar. En el momento de decirlo, también es conveniente que lo cuentes a una persona y decidas a quién se lo vas a contar primero ya que es mejor contarlo con tranquilidad de persona a persona que en grupo.

Los problemas grandes influyen

Si en tu familia están pasando por una situación difícil como el deceso de alguien, la partida de un ser querido o un problema financiero grande, no es conveniente decirlo ya que las personas se encuentran sensibles y podrías agrandar más los problemas que estén pasando o hacer que tomen a mal la situación.

La dependencia familiar

Si necesitas a tu familia como apoyo para vivir y por el dinero para pagar tus gastos, puede que consideres tener tu autonomía por la respuesta que puedan tener. Piensa que este momento es personal y mucha gente puede digerirlo tardando hasta años. No es que sea seguro que pueda pasar pero se debe prevenir.

Lo mejor es hablar de persona a persona para comentarles que eres gay. Foto: research

Pasos al confrontar a la familia

El golpe

Cuando recibes una noticia fuerte, te llevas una sorpresa y es normal. Es lo mismo que pueden recibir tus familiares. Puede durar desde minutos hasta semanas. En esta respuesta se requiere solo de tiempo.

Puedes explicar a tu familia que tienes preferencias sexuales diferentes a las que creían y por qué tenías miedo de decirlo. Y las razones de por qué deseas decirlo. Recuerda a tu familia varias veces que les quieres y recuérdales que no has cambiado, que eres la misma persona. Sólo mantén distancia y dales tiempo para digerirlo.

Algunas veces las familias ya lo saben, sólo hace falta la comunicación, si es así te lo dirán sin discusión alguna y sólo estaban esperando a que les contaras. si te dicen algo así, todo el proceso será más fácil.

La familia no lo puede creer

En esta etapa, no lo cree, lo niega y por lo tanto, no lo acepta. Todo esto también es normal. el hecho de no creerlo es para protegerse de sentimientos no gratos. Pueden negarlo de varias formas, de manera violenta o cambiando el tema o bien, alejándose del tema. Esto es parte de la etapa y también requiere de tiempo para digerirlo.

Si tu familia está confundida porque eres lesbiana, gay o bisexual puedes ayudarles: diles un lugar donde puedan ir a hablar y les ayuden. Lo mejor es ir a una asociación de madres y padres que tienen hijas o hijos homosexuales o bisexuales.

en caso de que tu familia decida que vayas con un psicólogo, sugiere que sean las dos partes. O la otra opción es que tu familia puede pensar que la homosexualidad o bisexualidad no es algo normal.

Puedes comentarles que tenías tiempo pensándolo y que querías hablar, que no te gusta mentir y pide que no se alejen y en ningún momento dejes de decir que los amas. Si hablas persona a persona, algunas personas lo entenderán antes y otras tardarán más.

Acércate a la persona que le puedas tener confianza y seguridad para que te acompañe a decirle a tu familia. Foto: assemexico

La culpabilidad de la familia

Las familias y personas que han recibido una noticia tienden a sentirse culpables y eso también es normal. Si se preguntan en qué fallaron o cómo fue que llegaste a eso, sólo se sincero y diles cómo te sientes con tu sexualidad, por eso te preguntamos al principio si eras feliz así. Si lo eres, no te va a costar nada decirles las cosas como son.

Habla de cómo te sientes

Depende de cuánto tiempo tiendan a digerir las cosas tu familia, te empezarán a preguntar y escucharán tus respuestas de acuerdo a cómo te sientes y todo con respecto al tema.

Este es el paso en el que puedes tomar las riendas y comentarles todas sus dudas explicadas, también puedes expresar lo que sientes con sinceridad, sin miedo ni por obligación.

Lo que pueden hacer algunas familias

Sienten mucho enfado y dolor.

Muchas veces parece que te odian y te tratan mal.

Es mejor que poco a poco cuenten lo que sienten y eso puede ser difícil.

Es posible que quieras dejar el tema y que te arrepientas de contar a tu familia que eres lesbiana, gay o bisexual.

Recursos para decirle a tu familia

Si tu manera de decir las cosas no se han aclarado para tu familia o si quieres comentarlo pero no sabes cómo decirlo, hay muchas asociaciones que te pueden ayudar para que puedas tener un apoyo e información exacta al aclarar tus dudas cuando le digas a tu familia.