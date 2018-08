¿Como debemos manejar el rencor?

La rabia es el motor del rencor o resentimiento

Todo resentido es un rabioso que no manejó adecuadamente su ira. En una familia, dos hermanos educados bajo el mismo techo con poca diferencia de edad, uno es rencoroso y el otro no. El resentido siente rabia y no pudo gestionarla. Ante los mismos hechos el otro hermano no le dio importancia y no generó ira.

Existe una fábula que muestra muy bien lo es el rencor y como cada persona lo genera: Dos hombres compartieron injustamente la misma celda de prisión durante muchos años, soportando maltratos y humillaciones. Fueron liberados y luego de varios años se encuentran, uno le pregunta al otro si se acuerda de los carceleros. Este le responde que los olvidó y le pregunta a él la misma pregunta, respondiéndole que sigue odiándolos intensamente. El compañero de celda le respondió, que pena eso significa que aún te tienen preso.

El rencor puede desaparecer o en todo caso aumentar. La única forma es dejar de lado sentimientos negativos aprendiendo a perdonar y asi poder olvidar.

Perdonar no es olvidar, es disminuir el dolor. Esto se ve en las infidelidades, algunos personas pueden a pesar de la rabia y frustración perdonar, hacer terapia de pareja y ver cómo se puede mejorar su relación y así empezar otra etapa. Otras personas acumulan mucha rabia, chantaje emocional, buscan venganza, culpabilizar y la pareja sufre junto con los niños que presencian las tensiones.

Aprender a evitar el rencor

• Acordarse solamente de eventos positivos del pasado.

• Tratar de no pensar en lo que te produce rabia.

• No pensar que todo fue hecho en contra tuyo pues aumenta la rabia, no ver intencionalidad en cosas dolorosas.

• Perdonar es ponerse en el lugar del otro y tratar de entender las razones que lo llevaron a cometer determinada acción.

• No utilizar la venganza pues es un sentimiento destructivo que busca obtener la reparación de un daño, pero que lejos de saciar esa necesidad, contribuye a generar más resentimiento entre todas las partes.

• El perdón es una opción personal como lo es seguir amarrado a un sentimiento de rencor que lo único que genera es un desgaste físico y emocional.

• Es imposible cambiar el pasado y el futuro es siempre incierto, lo único que tenemos es el presente y es elección personal de cada uno elegir qué rumbo quiere seguir.

Por eso es tan importante conectarnos y aceptar la rabia, para luego expresarla a través de palabras y así evitar transformarla en rencor. Si tienes rencor hacia tus padres, hijos o ex consulta a un psicólogo para elaborar lo que te sucedió. Los rencores más fuertes son entre padres e hijos y con las ex parejas.