Es verdad que muchas mujeres tienen expectativas irreales de su aroma en la zona íntima.

A las mujeres hay algunas cosas que les incomodan en cuanto a su vida sexual, una de ellas es saber si el olor vaginal que tienen es agradable para sus parejas y así puedan disfrutar de una noche de placer que incluya el sexo oral, por eso se hacen la pregunta: ¿cómo debe oler tu zona íntima?

Cuando tu galán se dirige a tu zona íntima, una cosa es darse cuenta que no te has depilado, y otra muy diferente, estresarte al pensar que tal vez el olor no es natural, que tal vez sea muy desagradable… y tal vez él lo odiará y nunca querrá darte sexo oral de nuevo.

Muchas mujeres se preocupan por eso que es muy triste saberlo, pues ellas se sienten incómodas con su propia fragancia y es que ésta, además de ser completamente natural, no tiene nada de qué avergonzarse.

¿Cómo debe oler tu zona íntima?

Mientras que es verdad que muchas mujeres tienen expectativas irreales de su aroma, la mayoría cree que hay algo malo con su zona íntima y no pueden aceptarla ni cuidarla a su edad.

Actualmente hay todavía muchos tabúes y vergüenzas sobre la vagina y el olor natural, que las mujeres todavía no llegan a disfrutar el placer sexual del sexo oral.

Lo que debe quedar claro es que al igual que los hombres, las mujeres sudamos, vamos al baño y desprendemos olores desagradables de vez en cuando.

Entonces ¿cómo debe oler tu zona íntima? la verdad es que la vagina no debería oler a flores.

Sin importar qué tanta comida o productos adquieras y utilices para que tu zona íntima huela a flores, nunca alcanzará a tener ese olor.

Por otra parte, la vagina no debería oler a ‘pescado’.

El aroma normal y saludable está realmente en medio de ambas fragancias. De hecho, hay mujeres que ni siquiera tienen un aroma vaginal en lo absoluto.

La clave está en saber qué olor es normal para ti y cuál es el que tiene más constancia porque, aunque no te has dado cuenta, el aroma de tu zona íntima cambia varias veces al mes.