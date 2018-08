Cómo darte cuenta de que no es el amor de tu vida.

Creo que todas las personas hemos sufrido por alguien que no nos toma en cuenta o simple y sencillamente sus acciones no son favorables para nosotros, de aquí la idea de que nos demos cuenta que no la necesitamos y que no son el amor de nuestra vida.





Como nos volvemos ciegos durante el amor, es mejor expresar detalles pequeños y contundentes que indican la tragedia. Se suele usar a la ligera la frase "eres el amor de mi vida". Al leerla de manera literal se entiende que el sentimiento sólo existe una vez. No dos, tres o cuatro veces, sino sólo una. Éste es el primer inconveniente para que te amen como quieres, porque si conoces a alguien a los 25 años, es probable que ya seas su tercera relación.



Es por eso que a esta edad las probabilidades de ser el amor de su vida disminuyen conforme pasa el tiempo, aunque claro, siempre está la posibilidad de lograrlo, por eso en esta sección te decimos algunos Tips para ayudarte a ver si es o no el amor de tu vida.

Cuando tu pareja te Idealiza con su relación anterior quiere decir que obviamente no la olvida y que solo estará contigo para recordar a esa persona que significa y significará en varios momentos.

Cabe mencionar que cuando alguien está contigo pero nunca habla de planes definitivos por lo general los amores de la vida se proyectan hacia el futuro de formas asombrosas. Ya que cuando alguien no está seguro de que te quiera de verdad no se figura un futuro contigo, ni el hacer planes sobre lo que pasará en 5, 10 o 20 años, o hablar sobre mudarse a un departamento, casarse y tener hijos. Si tú no puedes tener esta clase de pláticas con tu pareja es porque él no es el amor de tu vida.

No tienen planes a futuro.

Si tu pareja te miente o no tiene la confianza para contarte ciertos temas, no es el amor de tu vida pues no tiene sentido mentirle a la persona más importante de la vida, pero sí a la que sólo está de paso. Si descubres más de una mentira en un lapso corto es porque él no es la persona especial y su relación no pasará de la prueba de los tres años.

Cero salidas románticas, no es el amor de tu vida,

Algo bastante importante es que las salidas al cine, el café o el bar son una señal de necesidad romántica por estar con el otro, cuando en tu relación ella o el no hacen este tipo de planes de manera continua o por lo menos una vez cada quince días, es la falta de interés y como consecuencia no merece estar en tu vida.

Momentos juntos.

Cuando se ama, se hacen planes para salir a cenar entre semana y gozar de las promociones para dos, por lo menos lapsos de poco tiempo. Lo más importante para ti es tu bienestar y si ya no te sientes a gusto con esa persona es mejor que te retires, pues eres tú el que saldrá lastimado/a.