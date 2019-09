Cómo darle celos a un hombre (de forma inocente) para que te valore

Cuando sentimos a nuestra pareja “segura”, tendemos a prestarle menos atención y ser menos detallistas, lo que eventualmente desgasta la relación y genera problemas, así que si crees que tu media naranja necesita una ‘ayudadita’ o ‘llamada de atención’, aquí te decimos cómo darle celos (de forma inocente) para que te valore.

Tomemos en cuenta que esto le puede pasar a cualquier persona, no es una cuestión de “sexos” y sucede con hombres y mujeres por igual; por eso es importante mantener viva la llama de la pasión, esforzarnos y enamorar a nuestra pareja todos los días.

Sin embargo, cuando esto no sucede, no tiene nada de malo darle un pequeño ‘empujón’ para que reaccione, pero eso sí, debes de tener mucho cuidado, pues en el momento en el que excedas los límites podrías echar toda la relación por la borda.

Además, recuerda que los celos pueden llegar a ser muy tóxicos, pues aunque parezcan una forma evidente de que aquella persona se preocupa por ti, pueden hacerte sentir atada, culpable y amenazada; todos estos síntomas de que no estás en una relación saludable y segura.

Así que medítalo bien y toma en cuenta estos consejos, los cuales no son los típicos: “sal con un amigo o coquetea con otros hombres”; estos no son sólo una forma saludable e inocente de darle celos, sino que te ayudarán a sentirte más segura, valorarte y quererte, así que ponlos en práctica siempre.

Por último, no te olvides de que la mejor manera de resolver los problemas en una relación es a través de la comunicación.

Demuéstrale que no lo necesitas

Esto es super importante para ti y para él. Hazle entender que si estás con él es porque quieres, más no lo necesitas para ser feliz. Eres una mujer independiente que puede valerse por sí misma, más disfrutas de su compañía y su amor, así que aunque te pueda doler su partida, vas a poder sobrevivir sin él.

Diviértete, sal, pasea, ve a tus amigas y no te quedes con las ganas de hacer las cosas. No tienes que pedirle permiso de nada y su presencia no es fundamental para que puedas pasar un momento agradable.

Trátate como prioridad

Eres una persona individual, no viniste a este mundo de la mano de nadie; aunque muchas veces parezca que tu pareja es tu mundo entero, no es así, tú eres tu propio mundo y como tal tienes pasiones, intereses, gustos y demás. Date un tiempo para estar a solas y hacer las cosas que disfrutas.

No busques a tu pareja todo el tiempo. Ocúpate, encuentra un hobby, disfruta de tu soledad, tus amistades y tu familia.

Quiérete

No hay nada más sexy que una mujer segura. Quiérete, mímate, date un gusto, arréglate, maquíllate si eso es lo que te gusta; haz las cosas porque te hacen feliz y te hacen sentir bien.

Se coqueta

No tienes que lanzarte a un hombre para ser coqueta, es cuestión de actitud y esta definitivamente atrae. Le harás darse cuenta de que eres una mujer valiosa y atractiva, y cualquier hombre se podría fijar en ti; esto le podría hacer tener miedo de perderte, lo cual es bueno, pues es la llamada de atención que buscabas, más recuerda que mereces estar con una persona que se interesa por ti todo el tiempo, no sólo cuando cree que te va a perder.

